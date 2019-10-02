Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что в ближайшее время его работодатель не появится ни на каких телешоу и не даст пресс-конференцию.

Напомним. Накануне в СМИ прошли сообщения, что артистка вскоре может появиться на публике. Что сейчас Христов назвал "устаревшей информацией".

"Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", - уточнил представитель в комментарии РБК.

Семья Заворотнюк по-прежнему не дает никаких официальных комментариев о состоянии артистки, у которой, как предполагается, рак мозга.

При этом друг семьи актрисы Сергей Майоров 21 сентября сообщил, что Заворотнюк перенесла уже вторую операцию.

Ранее актриса Нелли Уварова "поддержала" коллегу, обрезав себе волосы.