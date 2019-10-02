Новости

Вышел трейлер "Мысленного волка" Валерии Гай Германики 16:50
"Операция "Колибри": Джесси Айзенберг и Александр Скарсгорд копают 16:30
Галустян и Светлаков будет вести телешоу "Русские не смеются" 15:50
Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна 15:25
Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев 15:10

Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике

ТВ и сериалы
    02.10.2019, 16:10
Текст:   Олег Усков

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что в ближайшее время его работодатель не появится ни на каких телешоу и не даст пресс-конференцию.

Напомним. Накануне в СМИ прошли сообщения, что артистка вскоре может появиться на публике. Что сейчас Христов назвал "устаревшей информацией".

"Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", - уточнил представитель в комментарии РБК.

Семья Заворотнюк по-прежнему не дает никаких официальных комментариев о состоянии артистки, у которой, как предполагается, рак мозга.

При этом друг семьи актрисы Сергей Майоров 21 сентября сообщил, что Заворотнюк перенесла уже вторую операцию.

Ранее актриса Нелли Уварова "поддержала" коллегу, обрезав себе волосы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона" 15:00
Умер чешский певец Карел Готт 12:34
В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском 01.10.2019
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 01.10.2019
⧣ Россия
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым 01.10.2019
46-летняя дочь Андрея Миронова Мария стала мамой 01.10.2019
Юрий Лоза усомнился в актерском таланте Моники Беллуччи 01.10.2019
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 01.10.2019
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги 30.09.2019
Вышел трейлер британского сериала по "Войне миров" Уэллса 30.09.2019
⧣ телевидение
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом 30.09.2019
Фото: актриса Нелли Уварова поддержала Заворотнюк, постригшись наголо 30.09.2019
Режиссер "Счастливы вместе" прокомментировал арест Натальи Бочкаревой 30.09.2019