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Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Новости
    21.09.2019, 16:33
Текст:   Олег Усков

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Об этом в эфире канала НТВ рассказал друг артистки, журналист Сергей Майоров.

"Ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, ее директором. Была вторая операция", - сообщил Майоров.

Уточняя, что врачи посмотрели на результаты гистологии и теперь "появилась надежда, что все может еще обойтись".

По словам Майорова, актриса продолжает оставаться в тяжелом состоянии. При ней неотлучно находятся муж, фигурист Петр Чернышев, и Потапова.

"Марина и Петя не выходят из больницы, потому что из-за ажиотажа больница просто в оцеплении", - нагнетает Майоров. Перечислив, кто взял учреждение в осаду - "какие-то фанаты, люди с иконами, маги, экстрасенсы".

В свете чего, напомним, ранее около палаты Заворотнюк и на этаже была выставлена охрана.

Как добавил журналист, сейчас Заворотнюк полностью прекратила все формы сношений с внешним миром. "Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", - заключил Майоров.

Семья артистки никаких официальных комментариев ситуации по-прежнему не дает.

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