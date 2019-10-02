Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

Компенсационные выплаты медикам не должны снижаться при поднятии доли оклада. Об этом заявил Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения. Так он отреагировал на доклад главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, которая сообщила о предложении закрепить актом правительства РФ долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже той планки, которая прописана в майском указе.

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

В прошлый раз Путин проводил совещание на эту тему месяц назад, 20 августа. Тогда президент раскритиковал ситуацию в первичном звене здравоохранения, назвав ее провальной. Он обратил внимание на то, что пациенты по-прежнему справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам, дефицит кадров. А сами медики - на низкую зарплату и высокую нагрузку.