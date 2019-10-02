Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной

Москва готова подписать контракт с Киевом на транзит российского газа. Это произойдет, если Украина до конца года имплементирует европейское законодательство, сообщил Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Если не успеет, подпишем с ними контракт на год", - заявил российский президент.

Напомним, по итогам переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией стороны не договорились о вариантах транзита. Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа. При отсутствии работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлить соглашение, истекающее 31 декабря 2019 года, на транзит с Украиной лишь на короткий срок.

Примечательно, что завершение срока контракта в Киевом совпадает с ожидаемым запуском второй нитки газопровода "Северный поток-2".