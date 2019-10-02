Новости

В Дагестане представили нового прокурора республики 17:13
В Австралии на сигаретах будут размещать предупреждения о потерянном времени 17:12
Лавров: Конституционный комитет Сирии мог собраться еще год назад 17:03
Путин: Зеленскому досталась Украина в тяжелом состоянии 17:03
В Москве выставили на продажу копию "Бэтмобиля" 17:00
Видео: встреча на перекрестке двух нарушителей ПДД привела к аварии 17:00
На юге России задержаны грабители ювелирного магазина в Туле 16:58
Норвежец презентовал в Симферополе книгу о "Нашем Крыме" 16:54
Министр экономического развития Крыма ушла в отставку 16:53
Вышел трейлер "Мысленного волка" Валерии Гай Германики 16:50
Ураган Лоренцо обрушился с мощными волнами на Азорские острова 16:48
Видео: Турция провела успешные испытания боевого лазера 16:46
КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей 16:44
Путин не разделил восторгов от выступления Греты Тунберг в ООН 16:41
Депутат МГД Наталья Метлина взяла под контроль ситуацию с невыплатой зарплаты на мелькомбинате в Сокольниках 16:36
Глава Крыма назвал приоритеты на пять лет 16:31
Ученые выпустили в Охотское море 14 белух из приморской бухты 16:22
Путин не видит ничего компрометирующего в разговоре Трампа и Зеленского 16:18
Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной 16:18
Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике 16:11
ЦИК доработает соглашение с МВД в части проверки подписей 16:10
В Златоусте завели дело о гибели многодетной матери от побоев мужа 16:10
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике 16:10
РФС наказал "КАМАЗ" за инцидент с болельщиками "Спартака" 16:08
В Кирове пятиклассник распылил в школе газ из баллончика 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 17:03
Рубрика: Власть

Путин: Зеленскому досталась Украина в тяжелом состоянии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новому главе Украины Владимиру Зеленскому прежние власти оставили страну в тяжелом состоянии.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной

Зеленский победил на выборах президента Украины в апреле этого года, значительно опередив своего основного конкурента и действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко, который занимал данный пост с 2014 года.

"Что же касается господина Зеленского, перед ним большие вызовы. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за последнее время. Рухнул в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать", - сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели Путин, которого цитирует ТАСС.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели