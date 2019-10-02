Путин: Зеленскому досталась Украина в тяжелом состоянии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новому главе Украины Владимиру Зеленскому прежние власти оставили страну в тяжелом состоянии.

Зеленский победил на выборах президента Украины в апреле этого года, значительно опередив своего основного конкурента и действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко, который занимал данный пост с 2014 года.

"Что же касается господина Зеленского, перед ним большие вызовы. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за последнее время. Рухнул в связи с утратой российского рынка. Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать", - сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели Путин, которого цитирует ТАСС.