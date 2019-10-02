Вчерашний день стал последним для 89 хостелов и мини-отелей, которые размещались в столичных многоэтажках. Жители этих домов, которые годами не знали спокойной жизни из-за нескончаемого потока чужих людей в своих подъездах, могут вздохнуть спокойно. Но не потеряет ли Москва туристов, росту количества которых она так радовалась в последние годы?

Напомню, 1 октября вступил в силу закон, запрещающий размещать хостелы в жилых домах и использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. Упомянутые 89 хостелов и мини-гостиниц, сообщили "РГ" в столичном комитете по туризму, значились в федеральном перечне туристских объектов. В квартирах жилых домов там располагались 527 номеров на 2046 мест. Это не так много - всего 5,2% от общего количества гостиничных предприятий города, причем большая часть - 60% - расположены в центре города. Теперь все они должны быть закрыты. Если этого не сделано, жильцы дома могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или суд.

Впрочем, многие владельцы хостелов в Москве не стали ждать часа X, а заранее позаботились об изменении их формата. К примеру, семья Анны Боровиковой еще в 2012 году выкупила и расселила шестикомнатную коммуналку на улице Пятницкой, 20, а потом оборудовала там популярный хостел "Три пингвина". Еще зимой они избавились там от двухъярусных кроватей и переоборудовали комнаты в одноместные и двухместные студии. Сдает их она теперь по договору найма.

Те же предприниматели, которые хотели все-таки сохранить мини-гостиницы, пошли по пути, предложенному законом, - переводят эти помещения в нежилой фонд. Процедура не из легких, так как приходится делать отдельный вход, звукоизоляцию, предусматривать средства противопожарной безопасности, сигнализацию и сейфы. "Примерно 85% владельцев хостелов в жилых домах заранее позаботились об изменении статуса недвижимости, а остальные 15% были вынуждены закрыться или подыскивать другое место", - рассказала Елена Лысенкова, гендиректор компании Hospitality Income Consulting.

Часть владельцев хостелов попытались решить проблему, продав их как готовый бизнес еще в начале этого года. Но спрос уже тогда на 50% рухнул, подсчитали аналитики сервиса "Avito Недвижимость". При том, что и сейчас в столице такой бизнес можно приобрести недорого - порядка 1,5 млн рублей, спрос на него предельно низкий. "Новый закон способствует легализации рынка гостиничных услуг и его развитию, - считает Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. - А главное, он защищает права жителей столицы. Весь мир по этому пути идет. Туристы, снимающие хостел, задешево снимают номер и уезжают. Соседям же приходилось терпеть ранние и поздние заезды, шум, мусор, а нередко и разные разборки".

Часть владельцев хостелов попытались продать их как готовый бизнес

На турпотоке закрытие хостелов не скажется, полагает Елена Лысенкова: "Предложений гостиниц в Москве много, гость всегда сможет найти альтернативу. Например, снять вместо хостела номер в отеле экономкласса". Сейчас в Москве 1718 гостиниц и сохранившихся хостелов почти на 83 тысячи номеров или 233 тысячи мест. Этого вполне достаточно, чтобы принять в "высокий сезон" наплыв гостей. "Лето закончилось, теперь будем ждать туристов к новогодним праздникам. Туристы, которые готовы платить только за койко-место, теперь скорее всего будут искать собственников квартир, которые смогут предложить им эту услугу. Но роста цен в отелях не произойдет, напротив, незаполненные гостиницы смогут предложить номера подешевле, удовлетворив спрос гостей и заработав", - прокомментировал ситуацию президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.