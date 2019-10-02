Костромского силовика-рабовладельца заподозрили в коррупции

Полиция в Костромской области возбудила новое уголовное дело в отношении бывшего начальника пожарной части, заставлявшего подчиненных работать на строительстве его коттеджа вместо тушения пожаров.

По данным полиции, информацию о противоправных действиях силовика следователям МВД передали сотрудники регионального УФСБ. В МВД полагают, что бывший руководитель пожарной части использовал труд подчиненных вопреки интересам службы. Первое уголовное дело о превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ в отношении силовика возбудили в июле этого года.

- Тогда было установлено, что в служебное время он привлекал своих подчиненных для проведения строительных работ на личном подсобном участке, - рассказали в полиции.

По версии следствия, с июля по октябрь 2018 года подозреваемый неоднократно снимал с дежурства подчиненных и направлял их на стройплощадку своего дома, где те исполняли обязанности подсобных рабочих. Когда информация о дополнительных участках работы пожарных стала известна, руководителя уволили с работы. Новым местом службы уволенного силовика стала буйская горадминистрация.

Однако впоследствии выяснилось, что рабский труд подчиненных подозреваемый использовал не только в своем дворе, но и на других объектах, в том числе там, где ремонт должны были выполнять по государственным контрактам подрядные организации.

- В результате своими действиями руководитель ставил под угрозу оперативность реагирования личного состава в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории, - резюмировали в МВД.

После этого в отношении силовика возбудили еще одно аналогичное дело о превышении должностных полномочий. Его расследование пока не закончено. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит до четырех лет заключения.