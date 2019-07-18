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18.07.2019 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой поймали силовика-рабовладельца

Текст: Анна Скудаева

Сотрудники полиции и ФСБ в Костромской области задержали чиновника одного из местных силовых ведомств, которого подозревают в использовании рабского труда подчиненных при строительстве личного коттеджа.

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Полиция в Буйском районе Костромской области возбудила дело против бывшего начальника одной из местных пожарных частей, который использовал труд починенных в личных целях.

В региональном УМВД рассказали, что с июля по октябрь 2018 года подозреваемый неоднократно снимал с дежурства подчиненных и направлял их на стройплощадку своего дома, где те исполняли обязанности подсобных рабочих.

Как уточнили в региональном УФСБ, вместо наблюдения за противопожарной обстановкой на вверенной им территории сотрудники караульной службы местной пожарной части трудились в качестве бесплатной рабочей силы на возведении коттеджа своего начальника.

- Своими действиями руководитель ставил под угрозу оперативность реагирования личного состава в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории, - заявили в полиции.

Сейчас подозреваемый уволен с работы. В отношении мужчины в полиции возбудили дело по части 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит до четырех лет заключения. Следствие по делу продолжается.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Ранее из-за аналогичного скандала под суд в Костромской области попал еще один высокопоставленный силовик. В 2016 году по делу о превышении полномочий в Костроме арестовали бывшего замначальника регионального УМВД Андрея Гаденкова. Информацию о противоправной деятельности полковника следствию предоставил отдел собственной безопасности УМВД и оперативники УФСБ.

По данным СК, в 2013 и 2015 годах при строительстве собственного дома полковник незаконно использовал в личных целях принадлежащий УМВД Костромской области автотранспорт. Он издавал распоряжение о командировке для "обмена опытом" в Волгоградскую область служебного КамАЗа, двух водителей-полицейских и машины сопровождения ГИБДД с двумя автоинспекторами. На самом же деле в грузовике везли лес из Кадыйского и Шарьинского районов, а обратно - цемент для строительства дома экс-замначальника.

В 2017 году Андрея Гаденкова приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. Кроме этого, ему пришлось возместить нанесенный бюджету полиции ущерб, который составил 159 тысяч рублей.

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