Жители столицы уже давно могут повлиять на работу светофоров. Попросить, например, сократить время ожидания автомобилистам, продлить "зеленый" для пешеходов и даже пожаловаться на неопрятный внешний вид самого трехглазого. Но до сих пор для этого нужно было заполнять специальную заявку и отправлять ее через интернет. Теперь все стало проще - достаточно смартфона с камерой и выходом в интернет.

До конца года на светофорах установят более 14 тысяч табличек со специальными QR-кодами. Эти идентификаторы и будут принимать жалобы на работу светофора. Нужно лишь навести камеру смартфона на табличку, и телефон предложит перейти по ссылке в браузере, рассказал замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

Одну из первых табличек установили на переходе через проспект Мира у входа на одноименную станцию метро. Здесь практически всегда плотный поток машин с Ярославского шоссе. Его пересекает целая пешеходная река - по утрам и вечерам спешат на работу или в метро сотрудники десятков поблизости расположенных офисных центров. К тому же всего в 100 метрах от перехода проспект пересекают трамвайные пути. Если светофор сломается, транспортного коллапса не избежать. Именно поэтому важно, чтобы информация о сбое как можно скорее дошла до сотрудников транспортного комплекса.

Как быстро отправить "светофорный SOS"? Нужно открыть на смартфоне приложение QR-сканер (его можно скачать в AppStore или в PlayMarket). Далее навести камеру на QR-код на табличке. После этого на экране сразу отобразится ссылка на страницу, где можно оставить жалобу. Предлагается выбор неисправностей семи видов: "черный", когда светофор вообще не работает, "желтое мигание", если отключился зеленый и красный сигнал, "перегорание ламп", если свет стал тусклым или погас, "развернут", если в результате ДТП или сильного ветра стойку перекосило, "поврежденное оборудование", если светофор пострадал от аварии или рук хулиганов, "нарушение внешнего вида", если его, например, разрисовали вандалы, и "режим работы", если у пешеходов не хватает времени перейти дорогу на разрешающий сигнал. "Это позволяет нам достаточно быстро идентифицировать светофор и понять, что нужно сделать. Данная заявка автоматически попадет в нашу систему и будет принята в работу", - уточнил Горшков.

До конца года на светофорах установят более 14 тысяч табличек со специальными QR-кодами

Но и старые способы информирования о работе светофоров никто не отменял. По-прежнему можно сообщить о возникшей проблеме на mos.ru и единый транспортный портал. Жалобу можно отправить и через соцсети, написав в официальные группы ЦОДД. В большинстве случаев сотрудники ЦОДД к мнению москвичей прислушиваются. Так, недавно по просьбе местных жителей почти в вдвое снизили время ожидания зеленого сигнала на пересечении улиц Артюхиной и Юных Ленинцев - с 55 до 29 секунд. А на перекрестке Веерной и Нежинской улиц "зеленый" стал гореть дольше на 7 секунд. С 2013 года порядок смены сигналов поменяли более чем на светофорах у более 1000 пешеходных переходов.