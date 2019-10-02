В Москве выставили на продажу копию "Бэтмобиля"

В Москве на продажу выставили точную копию "Бэтмобиля" - машины, на которой ездил знаменитый герой комиксов Бэтмен. Стоимость киноавто составляет 55 миллионов рублей.

Как сообщается в объявлении, это купе черного цвета, объемом двигателя 5 литров, мощностью 502 л.с., двери поднимаются автоматически, задний привод, коробка автоматическая. Авто привезено из США в 2018 году, машина растаможена. Пробег составляет всего 120 км.

Стильное авто дорабатывали, установлена пневмосистема на все амортизаторы, быстросъемный руль "как у гоночных машин". Есть оборудование и из арсенала супергероя: камера ночного видения, тепловизор, лазерный прицел и копия пушки, имитирующей стрельбу, на переднем бампере.