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02.10.2019 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Для дальневосточных верфей выработают меры поддержки

Текст: Елена Березина
Весной были внесены изменения в закон "О рыболовстве" в части реализации 50 процентов объема квот добычи крабов, ранее распределявшихся по "историческому принципу", путем проведения аукциона в электронной форме. Правительство 28 августа утвердило типовые требования для строительства судов-краболовов и приняло постановление № 1113 "Об аукционе по продаже крабовых квот".
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

"Это новые возможности для дальневосточных верфей. По предварительным расчетам, для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна должно быть построено 31 судно-краболов. В тоже время хочу сказать, что команды на каком конкретно судостроительном заводе строить правительство России давать не будет. Мы понимаем, что у рыбаков есть большие тревоги. Они говорят простые вещи: им нужны гарантии, что суда будут построены в необходимые сроки, с необходимым качеством и по рыночной цене. Тем не менее, мы должны найти механизмы поддержки для того, чтобы большая часть этого заказа пришла именно сюда, на Дальний Восток, чтобы заказчикам было выгодно работать с дальневосточными верфями. Такой механизм должен определить Минпромторг России совместно с Минвостокразвития России", - заявил зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании по вопросу развития судостроения в Дальневосточном федеральном округе в Хабаровске.
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На совещании представители верфей предложили рассмотреть возможность предоставления льготного финансирования судостроительным компаниям на модернизацию производств, обеспечение предприятий электроэнергией. "Надо думать о будущем, о поддержке и развитии отрасли. Мы на федеральном уровне готовы помогать, разрабатывать механизмы поддержки. Предоставлять льготное финансирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока на развитие инфраструктуры. В рамках режимов территорий опережающего развития и свободного порта вы можете получить налоговые льготы для создания новых мощностей. Но для того, чтобы получить заказы на краболовные суда, надо сделать так, чтобы заказчики-рыбаки были уверены, что эти суда будут построены в сроки, с необходимым качеством и по приемлемым рыночным ценам. Это, наверное, сегодня и есть самое главное препятствие. Есть дальневосточные верфи, которые уже строят краболовы, но большая часть дальневосточных верфей краболовов никогда не строила. Здесь нужно помочь. Мы будем такие меры поддержки предпринимать", - заметил Юрий Трутнев.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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По итогам совещания Минпромторгу России и Минвостокразвития России поручено провести анализ состояния судостроительной промышленности на Дальнем Востоке, в том числе оценить состояние судостроительных площадок ДФО для выполнения заказов на строительство рыбопромысловых судов и краболовов.

Министерства проработают механизм субсидирования судостроительных компаний на строительство краболовных судов на дальневосточных верфях, рассмотрят возможность использования преференциальных режимов, в том числе ТОР и свободного порта. "Нужно найти возможность предоставления целевой субсидии на строительство каждого краболовного судна на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 миллиардов рублей", - пояснил Юрий Трутнев.

Будут рассмотрены предложения судостроительных компаний по созданию механизма компенсации расходов на обучение персонала для повышения квалификации работников.

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