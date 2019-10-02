В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

Российские пограничники, пытаясь задержать северокорейскую шхуну, были вынуждены открыть огонь. В результате на судне вспыхнул пожар, пострадали пятеро иностранных рыбаков, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ФСБ России.

"В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Эта шхуна стала одной из четырех задержанных, на них в общей сложности находились 64 гражданина КНДР. У браконьеров изъяли около шести тонн кальмара, более 600 килограммов краба, три акулы, а также орудия лова.

Задержанных нарушителей доставили в Находку для дальнейшего разбирательства.

Это уже второе вооруженное столкновение за последние две недели. 17 сентября в исключительной экономической зоне России пограничники задержали две шхуны и 11 мотоботов из КНДР, занимавшихся незаконным промыслом в российских водах. Во время осмотра второй шхуны члены ее экипажа, более 40 человек, напали на пограничников. Пострадали четверо сотрудников ФСБ - один из них получил огнестрельное ранение - и шестеро рыбаков. Задержанные суда вместе с экипажами доставлены в Находку. Один из нападавших северокорейских рыбаков погиб.

После инцидента российский МИД потребовал от северокорейских коллег не допускать нападения на пограничников. Было заявлено, что российская сторона "предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия" и требует от КНДР "принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов".

В общей сложности в августе-сентябре российские пограничники задержали уже несколько сотен северокорейских рыбаков, которые вели незаконный промысел в российских водах.