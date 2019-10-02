Саратовских экс-полицейских обвинили в убийстве мужчины на кладбище

Следствие предъявило обвинение полицейским, которые подозреваются в том, что ночью 26 сентября в городе Вольске до смерти избили прохожего.

По сообщению пресс-службы областного управления СК, задержанным предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.

Как уже сообщала "РГ", в Вольске задержали двух сержантов полиции, которые подозреваются в совершении жестокого убийства. По версии следствия, во время патрулирования правоохранители остановили 41-летнего нетрезвого мужчину, с которым у них произошла ссора. В дальнейшем сержанты заковали мужчину в наручники и на служебной машине вывезли его на окраину города к кладбищу. Там полицейские избили человека руками и ногами до такой степени, что он умер.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что по итогам проверки сержантов и их непосредственных руководителей решено уволить из полиции.