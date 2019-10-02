Нальчик готовится встречать "Кунаков" - участников XIII Северо-Кавказского фестиваля кино и авторских программ. Творческий форум впервые пройдет без своего бессменного лидера - Сулиеты Кусовой-Чухо. Она ушла из жизни 12 ноября прошлого года в Махачкале, где проходила предыдущая встреча "Кунаков".

Фестиваль, который пятого октября откроется в Нальчике, посвящен ее памяти.

"Мать Кавказа"

Единомышленники считали ее "матерью Кавказа", а она, по ее словам, "дитя многих народов", называла себя "продуктом замеса" нескольких кровей.

Сулиета родилась в интернациональной семье - мать белоруска, отец адыгеец, замуж вышла за осетина. После школы поступила на филфак Майкопского пединститута. После его окончания учила детей русскому языку и литературе сначала в селе Хучни Табасаранского района Дагестана, а потом в школе N 19 города Нальчика. Стала автором методического пособия по истории мировой культуры, серьезно занялась наукой, поступила в аспирантуру Литературного института имени Горького в Москве и уже начала работать над диссертацией.

Но суждено было другое, ибо она встретила мужчину, с которым решила связать свою судьбу, - осетина Мурата Кусова.

Больше 20 лет они прожили в Нальчике. Здесь Сулиета пришла в журналистику, а когда сыновья и дочка подросли, возглавила редакцию художественного вещания республиканской телерадиокомпании. Ее яркие передачи многие жители КБР помнят до сих пор.

"Я выросла в Адыгее, и все происходящее на Северном Кавказе - и хорошее, и плохое - это и моя радость, и моя боль, - говорила Сулиета. - Поэтому всегда стремилась к тому, чтобы жители нашей необъятной России знали, что здесь живут радушные, гостеприимные, трудолюбивые, открытые душой и сердцем люди. Что так называемые "лица кавказской национальности" искренне любят Россию и хотят, чтобы их многонациональная Родина жила в мире, дружбе и согласии".

Отстаивание этих принципов превратилось в миссию, которую Кусова-Чухо продолжила, переехав с семьей в Москву. Она стала сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа, главным редактором журнала "Национальный интерес", создала Центр этноконфессиональных исследований в СМИ и "Кавказский клуб" при Союзе журналистов страны. А в последние годы всю мощь своей кипучей энергии посвятила поддержке Северо-Кавказского фестиваля кино и авторских программ "Кунаки".

Кунаки навсегда

Десятки кинофестивалей проводятся в российских регионах, но "Кунаки" совершенно уникальный творческий форум, появившийся 12 лет назад в Лазаревском районе Сочи благодаря народной инициативе. Место и время его рождения определили происходящие тогда события. Напомним, пятого июля 2007 года в Гватемале на сессии МОК Сочи был избран столицей Игр-2014. По инициативе активистов района и, прежде всего, Владимира Есипенко осенью 2007 года здесь состоялся первый фестиваль "Кунаки".

Главной его площадкой стал Лазаревский Центр национальных культур, а участниками - кинодокументалисты юга России. Созданные ими фильмы на тему межнациональных отношений и добрососедства смотрели и обсуждали жители окрестных аулов, гости курорта. Просмотры, а затем дискуссии и "круглые столы" проходили в сельских ДК и санаториях, а с 2009-го к организации фестиваля подключились Сулиета Кусова-Чухо и ее "Кавказский клуб".

Почти десять лет уникальный творческий форум держался исключительно на энтузиазме подвижников и его лидера

- Мы познакомились на выездном заседании клуба, проходившем в Дагомысе, на форуме СМИ "Вся Россия", - вспоминает Владимир Есипенко. - Я был покорен яркой, многогранной натурой этой женщины, независимостью ее суждений и умением стратегически мыслить. И сразу подумал, что именно такой лидер нужен фестивалю, названному в честь старинного кавказского обычая - куначества, олицетворяющего гостеприимство и дружбу между людьми разной национальности и веры. Сулиета приняла приглашение, и следующее заседание "Кавказского клуба" в ноябре того же года прошло уже в рамках "Кунаков". Вскоре она стала президентом творческого форума, а сам фестиваль - главным делом ее жизни.

"Чтоб не пропасть поодиночке..."

Все эти годы "Российская газета" была информационным спонсором "Кунаков", ставшим единственным в своем роде фестивалем на юге России, который предоставлял площадку для общения не только региональным производителям документального кино, но также авторам из других регионов страны и ближнего зарубежья.

"Кунаки" объединили тех, кто живет проблемами современной России, - говорила Сулиета в интервью "РГ". - И не важно, какой ты национальности. Важно взяться за руки и вместе решать эти проблемы".

Сама она не жалела для этого сил. Мало кто знает, что почти десять лет уникальный творческий форум держался исключительно на энтузиазме подвижников и, прежде всего, его лидера. Первые шесть фестивалей состоялись на Кубани, потом "Кунаки" встречались в Москве, Карачаево-Черкесии, трижды - в Абхазии, а в прошлом году - в Дагестане, где состоялся один из самых запоминающихся форумов. Сулиета проводила всех его участников, а сама вернуться домой не смогла: ее сердце остановилось там, в гостинице Махачкалы. Страшная весть стала потрясением для всех, кто знал эту удивительную женщину. А ее выступление на митинге в Махачкале, посвященном закладке Аллеи в память о погибших журналистах, воспринимается теперь как наказ.

"Я обращаюсь к своим коллегам, честно работающим в профессии, - говорила Сулиета. - К тем, кто не ждет благодарности и не рассчитывает на награды. - Вы должны всегда помнить, как много зависит от нашего честного служения профессиональному долгу. Ведь не политики, не бизнесмены, а именно мы, журналисты, можем и должны "склеить" разрушающийся мир. У нас очень нужная и опасная профессия, а мерилом ответственности является совесть и честное служение долгу".

...Похоронили президента "Кунаков" в Адыгее, родном ауле Афипсип. В последний путь ее проводили из Махачкалы. Почти 15 часов провела в пути траурная процессия, проехав практически через весь Северный Кавказ.

Фестиваль, который в субботу начнется в Нальчике, посвящен памяти Сулиеты. Ее эстафету подхватила ее дочь Элана Кусова, юрист-международник. На всех фестивалях она была рядом с мамой, а теперь стала его президентом. По словам исполнительного директора "Кунаков" Ильяса Богатырева, в этом году для участия в нем подано 368 заявок.

- Комиссия из представителей разных регионов выбрала 57 работ, которые будут показаны в пяти номинациях, - пояснил Ильяс. - В каждой из них жюри определит по одному победителю, также будет вручаться Гран-при. Кроме того, в этом году учрежден еще один, специальный приз имени Сулиеты Кусовой Чухо "За гражданскую позицию и активную общественную деятельность".

XIII Северо-Кавказский фестиваль кино и авторских программ "Кунаки" откроется фильмом Ильяса Богатырева и Александра Куприна "Сулиета".

"Кавказ - это плечо России"

Избранные цитаты из статей и выступлений Сулиеты Косовой-Чухо:

"...Я ощущаю себя кавказской женщиной и очень хорошо знаю свое место в семье. Мой муж - осетин, мы вырастили двух сыновей и дочь. И когда придет час защищать семью, я буду это делать, как львица, как это делают все кавказские женщины. Точно так же я буду защищать и свою родную землю, и, если будет нужно, Большую Россию тоже..."

"...Кавказ - это особая культура, особая цивилизация и особая ментальность. Кавказ - это плечо России. Кавказ - это стык Востока и Запада. Кавказ - это потрясающий замес европейской интеллигентности и азиатской патриархальности. Здесь море исторического, культурного, познавательного материала на многие годы вперед. Кавказцы - это очень пассионарный, яркий, патриотичный народ. Они, как дети, доверчивые... В этом они сродни русским. У кавказцев очень законсервированная национальная боль. И это не потому, что мы пропитаны национализмом. Просто нас история очень больно покромсала".

"...Кавказ всегда был лакомым кусочком. А сегодня к борьбе за него подключились очень мощные международные стратегические институты. Вот почему так опасна политика, когда СМИ пугают страну "кавказским терроризмом". От подобной политики первыми страдают местные жители. И если не осознать и не исправить допущенные ошибки, это чревато катастрофическими последствиями..."