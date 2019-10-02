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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Барак N 13а

95-летняя сочинка обитает в центре города в бывшей конюшне
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 221(7979)
Лидия Константиновна Репринцева, которой недавно исполнилось 95 лет, родилась в одной из кубанских станиц. С молодости живет в центре Сочи - на улице Карла Либкнехта. Но не в фешенебельных высотных новостройках и не в добротном вторичном фонде сердца олимпийской столицы, а... в бывших конюшнях, как их называют старожилы. Точнее, ютится в части экс-хлева - бараков, где десятки жильцов.
Лидия Репринцева: В моей комнатке даже летом сыро и прохладно. Фото: Ирина Белова/РГ Лидия Репринцева: В моей комнатке даже летом сыро и прохладно. Фото: Ирина Белова/РГ
Лидия Репринцева: В моей комнатке даже летом сыро и прохладно. Фото: Ирина Белова/РГ

Местные жители обратились в нашу газету с просьбой разобраться в ситуации. По их словам, сочинская власть не замечает проблему, которую давно пора решить, и отделывается лишь отписками. Корреспондент "РГ" отправился по этому адресу.

Невооруженным глазом видно, что на одноэтажной вековой постройке наспех достраивался второй этаж. Пока я искала нужную квартиру злополучного дома, кстати, под номером 13 с литерой А, не раз представилось, что я сама являюсь случайным героем настоящего фильма ужасов. И декорации под стать страшному сюжету.

Проходя несколько раз мимо комнаты, я то и дело натыкалась на пустынные тупики, бродила в них, словно по лабиринту. Найти Лидию Константиновну помогла лишь случайно проходившая мимо соседка. При этом женщина очень попросила, чтобы ее имя в газете ни в коем случае не упоминалось.

Фото: Ирина Белова/РГ
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- А то и нас никогда не расселят отсюда, - объяснила она причину такой "секретности".

Рядом высится махина-дом, как водится, с заоблачными ценами за квадратные метры. Кстати, в Сочи недавно на продажу выставили одну из самых дорогих квартир - стоимостью 530 миллионов рублей. Последние этажи бараков укоризненно упираются в крыльцо офисов гиганта.

Проектировщики новостройки умело обошли землю с лачугами, предпочитая строиться ввысь, а не вширь.

...И вот я, наконец, оказываюсь в так называемом жилье Лидии Репринцевой. Удобств - никаких, туалет - во дворе. О душе и ванной можно только мечтать, как и об обычном отоплении. Его нет. Имеется лишь печное.

- Да печь - одно название, давно не работает - сломалась, не отремонтировать, - со слезами на глазах объясняет Лидия Константиновна. - Греюсь обогревателем. В моей комнатке даже летом сыро и прохладно. Пенсию за меня получает дальняя родственница, она и платит за коммунальные услуги, и ухаживает за мной.

В Сочи недавно на продажу выставили одну из самых дорогих квартир на курорте - стоимостью 530 миллионов рублей

Лидия Репринцева, хотя и плохо слышит, но сразу говорит, что рада общению. Несколько раз уточнила название издания, а когда поняла, откуда журналист, то искренне обрадовалась. Сказала, что хорошо знакома с "Российской газетой":

- Приносили с почты, читала, - заулыбалась пожилая хозяйка. - Теперь один глаз совсем не видит, а второй как будто заволокло пеленой. Благодаря давней операции хоть какое-то зрение сохранилось.

Лидия Константиновна переехала в Сочи еще в 1940-е годы и сразу поселилась здесь. Она - труженик тыла. Всю жизнь работала в местных гостиницах - сначала горничной, потом дежурной. Комната перешла ей по наследству от мужа. Детей нет. В соседней комнате живет племянник. По словам пенсионерки, он помогает ей, часто готовит, но у него свои заботы и проблемы.

- У меня всегда еда есть. Да я мало ем. В основном утром кашу, днем суп, вечером яйцо. Вот и все питание, - уточняет Лидия Репринцева, категорически отказываясь от продуктовых подарков, и продолжает:

- У меня на все хватает, но свой век, похоже, я так и буду доживать в этих трущобах. Да я уж, кажется, и не хочу никуда переезжать.

В словах Лидии Константиновны слышна безысходность, от которой становится очень тоскливо. Согбенная старушка утирает слезы и переживает, что ей нечего показать гостю.

- Вот мои скромные метры, - обводит рукой, не вставая со стула, свою комнату Лидия Репринцева. - Кровать, диван, стол, стулья, холодильник и сервант - мое хозяйство. Старые фотографии. Документы, чтобы не потерялись, у меня забрали родственники.

Фото: iStock
"РГ" помогла инвалиду добиться компенсации за аварийное жилье

Как сообщили корреспонденту "РГ" в администрации Сочи, этот одноэтажный 13-квартирный дом 1937 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. Якобы поэтому он не попал под действие региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2019 года N 186.

"Департамент городского хозяйства администрации Сочи подготовил предложение о включении затрат на расселение в проект бюджета 2020 года и плановый период в рамках муниципальной программы "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Сочи", утвержденной постановлением городской администрации от 25.12.2015 года N 3659", - уточнили в мэрии.

По словам местных жителей, городская власть им тоже разослала такие обещания, но они уже перестали в них верить. Администрация Сочи постоянно сдвигает сроки расселения. Правда, у соседей Репринцевой на днях появилась робкая надежда: власть в городе полностью поменялась - в Сочи избран новый мэр, им стал 34-летний Алексей Копайгородский.

Следом в отставку были отправлены большинство вице-мэров и руководителей городских департаментов. Может, говорят жильцы барака, новая власть обратит внимание на то, в каких условиях недалеко от администрации живут их земляки. От обещаний же представителей прежней администрации они устали - все так и остались на бумаге. Похоже, и отвечать-то теперь некому.

... А вот 95-летняя Лидия Репринцева, кажется, уже потеряла всякую веру в то, что возможны какие-то изменения в ее существовании.

Есть дело для Совета

По инициативе нового мэра Алексея Копайгородского в Сочи будут созданы Общественные советы при главах районов. Их основная задача - выяснить проблемы, которые волнуют горожан, и направить силы муниципалитета и районных администраций на решение этих задач. Причем первый Совет на днях уже появился в Центральном районе. Его председателем избрана депутат горсобрания Ольга Лиодт.

В Совете 35 человек, большая часть из них - председатели ТОСов и представители общественности. "Это люди, которые изнутри знают болевые точки своих микрорайонов", - такая фраза содержится в информации, помещенной на официальном сайте мэрии.

Между прочим, 95-летняя Лидия Репринцева как раз и является жительницей Центрального района Сочи.

Журналисты "РГ" обращаются с просьбой к членам только что избранного Совета обратить внимание на условия жизни ветерана.

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