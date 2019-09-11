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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Алексей Копайгородский вступил в должность мэра Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Ирина Белова/РГ Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Ирина Белова/РГ

В среду утром в Сочи состоялась инаугурация нового мэра города Алексея Копайгородского. Торжественная церемония включала в себя принесение присяги главой Сочи, которого накануне вечером депутаты горсобрания единогласно избрали на этот пост.

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- Клянусь при осуществлении полномочий главы города Сочи соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав города Сочи, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей, - сказал Копайгородский.

34-летнего мэра поздравил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, отметивший, что знаний и системности Копайгородского хватит для успешного развития Сочи. "Это человек с богатейшим опытом, несмотря на возраст", - пояснил он и вручил новому мэру специальный нагрудный знак и служебное удостоверение.

- Я хочу, чтобы мы вместе были большой силой, - подчеркнул в своем выступлении почетный житель Сочи, экс-мэр Виктор Колодяжный:

Копайгородский поблагодарил губернатора края Вениамина Кондратьева за оказанное доверие и прежнего главу Сочи Анатолия Пахомова "за оставленное после себя достойное наследие".

- Мы продолжим все добрые традиции, все наработки, которые есть, - отметил он, а позже добавил, что свой первый рабочий день на новом посту начнет с погружения в проблемы Сочи. "В 15.00 в городской администрации у меня назначена встреча с общественниками, с которыми решим, в какое проблемное место я отправлюсь завтра утром", - пояснил мэр курорта.

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