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10.09.2019 20:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Во вторник вечером стало известно, что новым мэром Сочи стал 34-летний Алексей Копайгородский, до этого работавший вице-губернатором Кубани. За его кандидатуру во время тайного голосования на сессии Городского собрания высказались все 44 участвовавшие в заседании депутата.
Алексей Копайгородский стал новым мэром Сочи. Фото: Ирина Белова/РГ Алексей Копайгородский стал новым мэром Сочи. Фото: Ирина Белова/РГ
Алексей Копайгородский стал новым мэром Сочи. Фото: Ирина Белова/РГ

Как уже сообщалось, место руководителя главного российского курорта стало вакантным после ухода со своего поста 59-летнего Анатолия Пахомова, возглавлявшего Сочи в течение последних десяти лет: в минувшее воскресенье истек срок полномочий, и он не стал баллотироваться на новый срок.

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Напомним, впервые в истории Сочи мэра выбирали по новым правилам - голосованием в Городском собрании. По словам его председателя Виктора Филонова, новый порядок выборов мэра связан с изменением федерального законодательства, на основе которого в новой редакции был принят краевой Закон о местном самоуправлении. Согласно внесенным в него поправкам были приняты изменения в Устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Была утверждена комиссия из восьми человек, сформированная наполовину из депутатов Городского собрания, а вторая половина представлена теми, кого уполномочил край. Члены этой комиссии все это время занимались приемом документов от желающих участвовать в конкурсе на пост главы. Заявки подали 18 человек.

Сегодня на своем заседании комиссия на первом этапе допустила к участию в конкурсе на должность главы 4 кандидатов (14 претендентам было отказано, как рассказали в горсобрании, "по причине неполноты и недостоверности сведений в представленных документах").

На втором этапе прошло собеседование, на которое один из кандидатов не пришел. По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.

Заметим, что, Копайгородский, занимавший в течение последних двух лет кресло вице-губернатора края, занял пост и. о. мэра - первого заместителя главы администрации курорта, лишь в минувший понедельник, 9 сентября. Совету города его представил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, перед новым руководством Сочи стоит задача сделать комфортным город не только для туристов, но, прежде всего, для его жителей.

- Давайте будем расшивать проблемы, которые накопились, - это самострои, утилизация мусора, канализация и в целом состояние ЖКХ, - обратился глава региона к руководству города. - Никто, кроме нас с вами, эти задачи не решит.

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Как стало известно, инаугурация нового мэра состоится уже в среду, 11 сентября.

Справка "РГ"

Алексей Копайгородский родился 26 марта 1985 года в столице Кубани, выпускник Краснодарского высшего военного училища (военный институт) имени Штеменко. С 2003 по 2013 год служил в ВС РФ. Затем работал в мэрии Краснодара, в том числе в должности замглавы города. В марте 2017-го назначен директором департамента внутренней политики администрации края, а в сентябре этого же года утвержден вице-губернатором Кубани.

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