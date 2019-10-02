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02.10.2019 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымскому блогеру дали реальный срок за пропаганду терроризма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Южный окружной военный суд вынес приговор 36-летнему блогеру Нариману Мемедиминову, который разместил на своем канале в YouTube видеозаписи с призывами к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба ЮОВС.

Суд установил, что с июня 2013-го по ноябрь 2014 года подсудимый крымчанин запостил в интернете несколько видеозаписей с призывами к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации, то есть публично призывал к террору и публично оправдывал терроризм. Впрочем, сам Мемедиминов в суде заявил, что инкриминируемые ему видеоматериалы сняты без его участия, а призывов к насилию и свержению власти в них нет.

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Нариману Мемедиминову изначально инкриминировали часть 2 статьи 205.2 УК РФ, и гособвинитель требовал для сетевого активиста шесть лет лишения свободы. Но судья ЮОВС Игорь Костин квалифицировал совершенное преступление по первой части этой же статьи, благодаря чему приговор был смягчен. Это два года и шесть месяцев в колонии-поселении, с лишением права заниматься администрированием сайтов два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации. Адвокат Мемединова Эдем Семедляев уже заявил о намерении опротестовывать решение суда, поскольку его подзащитный "не оправдывал взрывы и убийства людей".

Напомним, 22 марта 2018 года дома в селе Холмовка Бахчисарайского района у Мемедеминова прошел обыск - была изъята литература и электронные носители информации. После этого блогера задержали в качестве подозреваемого и арестовали. У активиста трое несовершеннолетних детей.

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