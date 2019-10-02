Археологи впервые нашли древний хирургический инструмент на Дону

Археологи впервые обнаружили хирургический инструмент на территории античного города Танаис, расположенного в Ростовской области.

Как сообщает РИА Новости, находка еще раз продемонстрировала связь между развитым античным миром и его самым северным форпостом. Руководитель археологической экспедиции, замдиректора по научной работе музея-заповедника "Танаис" Сергей Ильяшенко рассказал, что на территории некрополя было найдено парное погребение женщины с ребенком.

Древние погребения нередко оказываются разграбленными, но в этом было обнаружено много керамической и стеклянной посуды. А самое интересное - в погребении находился бронзовый хирургический зонд, который датируется II-III веками нашей эры. Конструктивно этот инструмент напоминает современные. По мнению ученых, зонд могла использовать женщина, у которой был перелом бедра. Кость зажила, но, возможно, хирургический инструмент женщина использовала для нанесения мази. Во всяком случае, она была с ним знакома.

В другом погребении находилась девочка-подросток. Археологи обнаружили около нее больше сотни игральных костей.

Напомним, что античный город Танаис был основан греками Боспорского царства в III веке до нашей эры в устье Дона. В середине III века нашей эры он был разрушен, затем восстановлен. Город просуществовал примерно до середины V века нашей эры и постепенно окончательно пришел в упадок.