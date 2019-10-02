В Крыму представили новый отечественный процессор

В Алуште на V международном форуме "Микроэлектроника 2019" российская компания "Байкал Электроникс" представила свой новый процессор Baikal-M. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Как рассказали разработчики, процессор предназначен для широкого диапазона целевых устройств потребительского и B2B сегментов.

- Российский процессор Baikal-M представляет собой выпускаемую по 28-нм техпроцессу систему на чипе, в основе которой лежит восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A) с поддержкой векторных расширений NEON и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 (MP8) с аппаратным ускорением воспроизведения видео в форматах H.264/H.265, - пояснили в компании.

Разработчики также отметили, что процессор обладает широким набором интегрированных коммуникационных интерфейсов и высокой вычислительной мощностью, благодаря чему он сможет найти применение в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах.

Справка "РГ"

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