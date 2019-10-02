Замена лифтов в Краснодаре растянулась на полгода

Оромными проблемами обернулась для жителей нескольких десятков многоэтажных домов столицы Кубани замена лифтового оборудования, которая проводится за счет Фонда капремонта.

Так, в пятиподъездной девятиэтажке на улице Ставропольской, 172 подъемники меняют с середины апреля. С тех пор инвалиды и люди, страдающие сердечными заболеваниями, оказались запертыми в своих квартирах: они попросту не могут спуститься на улицу.

- Мы с мужем уже почти полгода не были на свежем воздухе, - сетует Галина Анатольевна Фершал из 26-й квартиры. - Я перенесла инсульт, мужу 81 год, тоже инвалид. Благо соседи помогают - приносят лекарства и продукты. Но ни фруктов, ни арбузов мы в этом году не видели: неудобно просить чужих людей на себе таскать тяжести.

В доме больше 200 квартир, во многих из которых живут молодые мамы. Спуститься во двор с детьми для них, как и для инвалидов-колясочников, стало теперь огромной проблемой. Поднимаясь по этажам, в середине минувшего лета попал в госпиталь с сердечным приступом воин-афганец Михаил Кучмин. Не позавидуешь и социальным работникам, обслуживающим одиноких ветеранов. Чтобы облегчить их участь, Сара Ибрагимовна Мамий приспособила корзинку для продуктов, в которой она по спущенной с балкона веревочке поднимает их на девятый этаж.

Обо всем этом жильцы многоэтажки рассказали в письме "РГ", которое принесла в редакцию домком Татьяна Омельченко.

Инвалиды и люди, страдающие сердечными заболеваниями, оказались запертыми в квартирах

- В подобной ситуации оказались еще десятки многоэтажек на Ставропольской и на других улицах Краснодара, - поясняет она. - За полгода мы перезнакомились и теперь вместе пытаемся разобраться, по чьей вине оказались заложниками капремонта.

По словам Татьяны Ивановны, весной подписать согласие на замену пяти лифтов в доме ее просто заставили, заявив, что иначе отработавшие положенный срок механизмы отключат. Завершить все работы обещали к 21 июля.

- Об этом было написано на стенде, установленном с торца нашего дома, - продолжает Омельченко. - Там было указано, что ответственным за проведение работ является Горжилхоз, а подрядчиком - Щербинский лифтостроительный завод. Этот стенд давно убрали, а нам теперь уже никто и ничего не обещает. Надеемся, что "Российская газета" поможет прояснить ситуацию.

С подобной проблемой краснодарцы уже сталкивались, а "РГ" о ней писала ("Бедовая кабина", "РГ" от 21.06 2018). В начале прошлого года по программе капремонта в городе тоже меняли лифты, и тысячи людей оказались заложниками многоэтажек. В этом году заменили подрядчика, однако и он не выполнил своих обязательств. Всю вину за сорванные сроки в краснодарском Горжилхозе возлагают на Щербинский лифтостроительный завод. Предприятие находится в Подмосковье, а долги по замене подъемников за ним тянутся с 2018 года.

Как же могли заключить договор с подобной фирмой? В этом разбираются прокуроры. Проверка еще не закончена, результаты ее обещают обнародовать в ближайшее время. Под особым контролем ситуация находится у депутатов городской Думы. На одном из последних заседаний руководители МКУ "Горжилхоз" сообщили, что сейчас устраняются выявленные Ростехнадзором недостатки.

Представители завода признали, что в затяжке сроков виноваты именно они, и обещали пустить все лифты к концу октября.

Кстати

Причины "лифтовой" проблемы продолжает выяснять и депутат Госдумы Светлана Бессараб.

- Мною направлен запрос руководству МКУ "Горжилхоз" с требованием разобраться в сложившейся ситуации и призвать к ответственности подрядные организации, которые не уложились в установленные сроки. Пожилые люди, инвалиды и мамы с колясками не должны становиться заложниками подрядчиков, не умеющих правильно рассчитывать сроки, - говорит депутат.