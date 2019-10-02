Названы города, где из-за изменения климата тает вечная мерзлота

Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский - вокруг этих северных российских городов началось активное таяние многолетней мерзлоты. С таким заявлением выступили недавно ученые.

"К концу XXI века граница мерзлоты отойдет дальше на север, в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск, Магадан", - рассказал агентству РИА Новости ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Чем это грозит России, более 50 процентов территории которой находится в зоне криосферы - многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед? Безусловно, в северных районах страны невысокая плотность населения, но при этом именно здесь - на Ямале, в Западной Сибири - сосредоточена мощная инфраструктура ТЭК.

Причины глобальных изменений разбираются в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, который был опубликован 25 сентября и стал итогом двухлетней работы более 100 экспертов из 30 стран мира.

Авторы научного труда, в частности, отмечают: земная криосфера сокращается за счет потери массы ледников и ледниковых покровов, сокращения сезонного снежного покрова и деградации мерзлоты ускоряющимися темпами.

"Так, с 2006-го по 2015-й Гренландия теряла 278 гигатонн ежегодно, что эквивалентно 0,77 мм подъема уровня Мирового океана, масса ледникового покрова Антарктиды сокращалась со скоростью 155 Гт в год (0,43 мм уровня океана). Остальные ледники мира в сумме теряли примерно столько же, сколько Гренландия (220 Гт в год)", - цитирует доклад официальный портал Института географии РАН.

Скорость потери массы Антарктиды утроилась в 2007-2016 годах, темпы потери массы ледников Гренландии - удвоились. Минимальная площадь снежного покрова в Арктике (определяется по июню) сокращалась со скоростью 13,4 процента за десятилетие с 1967 по 2018 годы.

На фоне потепления в Арктике, где температура повышается в два раза быстрее, чем в среднем на планете, сокращается площадь и толщина морского льда. Минимальная его площадь в сентябре беспрецедентна за последнюю 1000 лет и сокращается на 13 процентов каждое десятилетие. Последствия этого уже заметны на примере белых медведей, стол и кров которым дают дрейфующие льды: они стремительно тают, отступают от береговой линии, из-за чего животные вынуждены питаться нетипичным для них кормом - они едят умерших животных, которых выносит на берег, разоряют гнезда птиц, подбирают еду на помойках в населенных пунктах.

"Изменения криосферы в Арктике и высокогорных районах оказывают негативное воздействие на снабжение пресной водой, гидроэнергетику, инфраструктуру, транспорт, продовольственную безопасность, туризм и отдых, здоровье и благополучие, а также культурные и социальные ценности", - подчеркивают исследователи.

Прогнозируемое изменение массы ледников к 2100 году составляет от 18 до 36 процентов, что эквивалентно вкладу в рост уровня Мирового океана от 94 до 200 мм. В таких регионах, как Альпы, Кавказ, Скандинавия, Северная Азия и тропические районы, ледники потеряют более 80 процентов массы.