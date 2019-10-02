Рубен Маркарьян, адвокат, член общественного совета при Министерстве юстиции РФ

Судебную реформу нельзя не приветствовать. Во-первых, какое-то время с созданием независимых инстанций мы, практикующие адвокаты и юристы, будем наслаждаться независимостью судей. Пока не выстроится система, негативно влияющая на новые суды. К сожалению, опыт подсказывает, что такая система может выстроиться, ведь нечто подобное уже было в арбитраже. Но год-два удовольствия от процесса нам все же обеспечены. И это, конечно, радует.

Во-вторых, мне лично импонирует, что в суд будут приходить только юристы. Иногда больше времени на заседаниях тратишь на возражения против откровенной юридической глупости, которую оппонент допускает в силу обыкновенного незнания понятийного аппарата.

В-третьих, обязательность кассации - это дополнительный барьер против судебных ошибок. Судья, ранее рассматривающий обоснованность жалобы, в редких случаях принимал решение на передачу ее к рассмотрению в кассационную инстанцию. У некоторых судей, "сидящих на приеме", в силу их загруженности возникало простое человеческое желание не вникать. Теперь не получится не вникать, а значит, добиться справедливости в суде станет легче, что в свою очередь может привести и к повышению уровня доверия к судебной системе и, как следствие, к государству в целом.

Ушло в прошлое понятие "подведомственность" применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Это для простых людей дополнительная гарантия ускорения процесса. Установлено правило передачи дел по подсудности из одного суда в другой. Например, если иск был подан в арбитражный суд, а должен рассматриваться судом общей юрисдикции, то теперь суд не будет прекращать производство по делу, а направит дело в другой суд в соответствии с подсудностью.

Опять же уменьшить нагрузку на судей поможет расширение количества дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. В том числе путем увеличения суммы исковых требований о взыскании денежных средств по таким делам.

В ГПК РФ сохраняется существующий ценовой порог упрощенного производства - в размере 100 тысяч рублей.

А вот в арбитражном процессе устанавливается для индивидуальных предпринимателей - 400 тысяч рублей, для юридических лиц - 800 тысяч рублей.

По публично-правовым категориям дел сохраняется порог в 100 тысяч рублей.

Ну, и еще приятная вещь - групповые иски. Тут нельзя не отметить, что трудящиеся, инвесторы и потребители давно уже молятся на такой подарок. И быстрее дела пойдут, и дешевле. Ведь один представитель на 20 человек выгоднее, чем каждому иметь своего представителя и платить ему за одинаковый по сути с другими процесс.