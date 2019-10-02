Маргарита Русецкая, ректор института Пушкина:

Конечно, мы как Государственный институт русского языка имени Пушкина серьезно погружены в проблему получения мигрантами российского гражданства. "Российская газета" пишет: минэкономразвития подготовило новые правила привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов. С трех лет до года сокращается срок, который должны отработать в России иностранные высококвалифицированные кадры для получения российского гражданства в упрощенном порядке.

В первую очередь, мы заинтересованы в этом вопросе потому, что принимаем в нашем вузе экзамен по русскому языку для мигрантов. Думаю, такая законодательная инициатива ни в коем случае не касается изменения процедур сдачи самого экзамена по русскому: по-прежнему останутся те же задания на знание "великого и могучего" и требования к уровню его владения, которые необходимы сегодня тем, кто хочет получить гражданство Российской Федерации. То есть экзамен никак не упрощается, все необходимое для тестирования иностранного гражданина в специально разработанных заданиях, в определенных требованиях сохраняется, поэтому мы здесь, как профильная организация, спокойны: гражданство будут по-прежнему получать только те мигранты, кто этот экзамен пройдет.

А поскольку речь идет о кадрах высокой квалификации, мы, конечно, понимаем, что большая часть из них приезжают в Россию уже с языком. И, безусловно, это и преподаватели, и ученые, и исследователи, и те, кто ведет бизнес. Мы очень хорошо знаем этот интеллектуальный контингент, многие говорят на "великом и могучем" в совершенстве.

Хочу сказать, это совершенно замечательно, здорово, что собирается такая кооперация, которая занимается и научной деятельностью, и ведет бизнес-сотрудничество. Получается некий культурный и языковой обмен, который сегодня находится в тренде всех процессов международного сотрудничества, открытых глобальных рынков труда. Поэтому здесь можно только приветствовать инициативу минэкономразвития.

Кроме того, мы помним, что президент на всех форумах (и содружества соотечественников, и на международных мероприятиях, и в своих посланиях) неоднократно ставил эту задачу: об упрощении процедур получения гражданства для иностранных граждан.

Поэтому, с одной стороны, можно действительно порадоваться, что в России появятся трудовые кадры высокой квалификации в разных областях - экономике, науке, культуре, - это очень хорошо.

А со своей стороны, с точки зрения экзамена, скажу: мы здесь не видим никаких угроз. Поскольку гражданами России будут исключительно те, кто хорошо владеет русским языком. А язык государственный - основное условие гражданства в нашей стране.