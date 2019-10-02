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02.10.2019 02:15
Рубрика: Спорт

Семин спрогнозировал победу "Атлетико" в Лиге чемпионов

Текст: Артур Нанян
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги второго матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла на своем поле мадридскому "Атлетико" (0:2).

Юрий Павлович, что скажете по матчу?

Юрий Семин: Если коротко, банально не хватило сил, особенно во втором тайме. Допустили элементарные ошибки после выброса аута и подачи своего углового. Не выдержали давление, которое по всему полю оказывал соперник. Помешала также травма Жемалетдинова, после которой понадобилось делать перестановки. Но претензий к ребятам у меня нет. Все старались.

Фото: EPA
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Не показалось, что Смолов передерживал мяч?

Юрий Семин: Опять же, все очень старались, но допускали ошибки. А у Федора было два хороших момента.

Почему именно Идову вышел на замену? И что с Лукой Джорджевичем?

Юрий Семин: Играют те, кто лучше готов физически. У нас недавно был матч на Кубок, и мы посчитали, что лучше выпустить Идову.

Кажется, что Крыховяк и Жоау Мариу на голову выше остальных в команде. Это так?

Юрий Семин: Есть команда, а не отдельные игроки. Крыховяк выступил на своем уровне, но моментами он должен был отдавать мяч Смолову, а не бить. У Мариу тоже были ошибки.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Полтора года назад вы признались, что вам нравится Диего Симеоне. Новый "Атлетико" чем-то отличается от себя самого прошлогоднего? И что скажете об игре Жоау Феликса?

Юрий Семин: Стиль и ведение игры все те же. Думаю, они выиграют Лигу чемпионов в этом году. Мы им этого пожелаем. А Жоау - мощный футболист. Звезда.

Когда будут готовы Миранчуки? И насколько серьезные травмы у Жемалетдинова и Смолова?

Юрий Семин: Жемалетдинов выбыл надолго. У Смолова ничего страшного. Что касается братьев, то Алексей вот-вот вернется. У нас еще есть Фарфан, который восстановится после нового года. Почему так много травм? Потому что много матчей. Организм не выдерживает такого напряжения.

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