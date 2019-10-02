Сен-Джон намекнул Нурмагомедову на поединок

Легенда ММА канадец Жорж Сен-Пьер заметно похудел, о чем сообщил в социальных сетях. На это моментально отреагировал чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Еще недавно представители 38-летнего Сен-Пьера заявляли, что поединок с Хабибом Нурмагомедовым исключен из-за того, что канадец не собирается опускаться в легкую весовую категорию. Однако размещенная Сен-Пьером фото в Instagram говорит об обратном.

"Суши кажутся еще вкуснее после 75-часового голода", - написал экс-чемпион.

Ему тут же ответил Нурмагомедов. "155 фунтов?" - спросил он, намекая на легкую весовую категорию.

После этого вероятность боя Нурмагомедов - Сен-Пьер заметно увеличилась, однако UFC по-прежнему хранит молчание. Другой вероятный противник Хабиба американец Тони Фергюсон на днях разместил сообщение, четко дающее понять, что его следующий поединок состоится в декабре.