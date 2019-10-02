Серийный кроссовер Genesis GV80 максимально приближен к концепту

Kurdistan Automotive Blog опубликовал очередные фото кроссовера от премиального суббренда Hyundai - Genesis GV80. Прототип до сих пор обклеен камуфляжной плёнкой, но оголил достаточное количество деталей, чтобы сделать вывод: автомобиль максимально сохранит дизайнерские решения, реализованные на концептуальном Genesis GV80 Fuel Cell 2017 года.

Характерными чертами Genesis GV80 станут большая радиаторная решётка и фары, представленные двумя узкими параллельными секциями, которые несколько шире, чем у шоу-кара двухгодичной давности. Аналогичным образом обстоит ситуация с задними фонарями.

Также были опубликованы фото салона, на которых видны оригинальное бесспицевое рулевое колесо, горизонтально ориентированный дисплей мультимедиа (судя по всему выдвижной), блок управления климат-системой с отдельным информационным экраном и центральный тоннель без традиционного рычага выбора режима трансмиссии.

Предполагалось, что Genesis GV80 может дебютировать до конца 2019 года, однако этого, скорее всего, не случится, так как, по сообщениям инсайдеров, у компании возникли трудности с турбированными двигателями объёмом 2.5 и 3.5 литра, не исключено, что в гамме окажутся и представители старой гвардии, доступные для актуальных моделей Genesis: моторы объёмом 3.3, 3.8 и 5.0 литра.

В России можно купить седаны Genesis G70, G80, G90 и G90 L. Цена на G70 начинается от 2 189 000 рублей, за G80 просят минимум 2 790 000 рублей, а за флагманский G90 - от 4 690 000 рублей.