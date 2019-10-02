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02.10.2019 22:24
Рубрика: В мире

Трамп пообещал наладить отношения с Россией

США поладят с Россией даже на фоне нынешних внутриполитических перипетий в Вашингтоне. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё.

Путин не видит ничего компрометирующего в разговоре Трампа и Зеленского

"Было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что она умная", - сказал Трамп, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Трамп говорил, что у Москвы и Вашингтона нет поводов для вражды. И сетовал на то, что в ухудшении отношений между странами виновна Демократическая партия США.

В мире США Россия и США
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