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02.10.2019 14:00
Рубрика: ПДД

В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду

Текст: Николай Грищенко
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Эксперты ГИБДД России определили перечень случаев, когда не должны выноситься штрафы с помощью комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, а сами камеры должны выключаться. Документ направлен для исполнения в региональные подразделения дорожной полиции.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Как сообщает "Коммерсант", автоматические комплексы не должны функционировать при жалобах водителей на работу камеры при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса. В последнем случае региональным управлениям МВД предписывается "принять меры" по установлению знаков, предупреждающих о фото и видеофиксации. В плохих погодных условиях камеры наблюдения тоже следует отключать. Например, во время сильного дождя или тумана, так как в непогоду невозможно получить качественный снимок нарушений ПДД.

Нельзя штрафовать при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком, а также при проведении дорожных работ - за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман уверен, что необходимо конкретизировать, какую непогоду (температурный режим, уровень осадков, скорость ветра) считать достаточной для ограничения работы комплексов.

Кстати

По данным МВД России, за первое полугодие 2019 года с помощью комплексов фото и видеофиксации было вынесено более 51 миллиона постановлений о нарушениях ПДД.

#ПДД