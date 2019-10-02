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02.10.2019 13:25
Рубрика: В мире

В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме приветствовали требование голландских депутатов изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.

Напомним, что Киев обвинил в катастрофе, произошедшей в июле 2014 года, ополченцев, те же заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
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Как стало известно, депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17. Это следует из предложения, поддержанного всеми партиями, которые участвовали накануне в дебатах.

- В истории крушения МН17 наконец прозвучал голос разума, - приветствовал идею глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Голландские депутаты потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе малазийского боинга.

По мнению парламентария, при объективном расследовании выводы о причастности России "рассыпятся в пыль".

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