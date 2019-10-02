В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17

В Госдуме приветствовали требование голландских депутатов изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.

Напомним, что Киев обвинил в катастрофе, произошедшей в июле 2014 года, ополченцев, те же заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как стало известно, депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17. Это следует из предложения, поддержанного всеми партиями, которые участвовали накануне в дебатах.

- В истории крушения МН17 наконец прозвучал голос разума, - приветствовал идею глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Голландские депутаты потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе малазийского боинга.

По мнению парламентария, при объективном расследовании выводы о причастности России "рассыпятся в пыль".