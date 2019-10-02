В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена

Компания HMD Global начала официальные продажи на российском рынке новой кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, выполненного в форм-факторе "раскладушка". Стоимость устройства составляет 6490 рублей.

Nokia 2720 Flip. Фото: Антон Благовещенский/РГ

Аппарат поддерживает подключение к сетям 4G, снабжен встроенным клиентом WhatsApp и приложением Facebook, а также поддерживает работу с голосовым ассистентом от Google.

Специальная "выделенная" кнопка позволяет назначить на нее одну из функций - запуск ассистента или экстренный вызов. Кроме того, в меню имеется раздел сведений о здоровье владельца. Nokia 2720 Flip, судя по всему, позиционируется как телефон для пожилых людей.

Устройство оснащается 512 Мб ОЗУ и 4 Гб ПЗУ, основным цветным экраном с диагональю 2,8 дюйма и небольшим 1,3-дюймовым черно-белым на внешней стороне корпуса. Кроме того, Nokia 2720 Flip имеет 2 Мп камеру и подключается к сетям Wi-Fi.

Максимальное время работы в режиме ожидания - 30 дней, присутствует слот для двух SIM-карт.

Анонс Nokia 2720 Flip и других телефонов и смартфонов Nokia состоялся в начале сентября 2019 года на выставке IFA в Берлине.