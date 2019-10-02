В руководстве футбольного клуба "Спартак" произошли изменения. Новым исполнительным директором клуба стал Максим Власов.

Московский "Спартак" продолжает проводить изменения. В среду исполнительным директором клуба был назначен Максим Власов. Как сообщает сайт клуба, 36-летний Власов обладает огромным опытом управления финансами, развитии бизнеса и менеджменте.

За свою карьеру он занимал руководящие должности в крупнейших компаниях - The Walt Disney Company, Pricewaterhouse Coopers, а также Universal Music. На последнем месте работы Власов три года занимал пост исполнительного директора по России и странам СНГ.

Ранее "Спартак" отправил в отставку главного тренера команды Олега Кононова, которому в настоящее время ищут замену. Основным кандидатом СМИ называют бывшего наставника "Шальке-04" Доменико Тедеско.