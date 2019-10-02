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02.10.2019 15:06
Рубрика: Коммерческий транспорт

В США военный ГАЗ-66 продали по цене новой Lada Granta

Текст: Евгений Костин
Фото: www.bringatrailer.com Фото: www.bringatrailer.com
Фото: www.bringatrailer.com

Аукционная площадка Bring А Trailer сообщила, что ГАЗ-66 военного образца был продан по цене 7250 долларов 1 октября 2019 года. Грузовик находится в отличном техническом состоянии и внешне выглядит как новенький. На одометре красуется цифра 2682 км пробега, фактический пробег, как указано в описании лота, неизвестен.

В 2018 году грузовик попал в Соединённые Штаты из Венгрии. По приезду были заменены или отремонтированы некоторые узлы и агрегаты, как то: радиатор, генератор, свечи зажигания, конденсаторы, тормозная система, система зажигания, подводящие шланги, ремни.

Фото: @AutoLifeTuning/Facebook.com
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Под капотом установлен родной бензиновый восьмицилиндровый 115-сильный двигатель ЗМЗ объёмом 4.2 литра, коробка передач - механическая четырёхступенчатая, есть двухступенчатая "раздатка".

По словам теперь уже бывшего владельца, ГАЗ-66 не требует вложений, но рекомендовал обратить внимание на состояние шин - вскоре они потребуют замены.

Как и некоторые модификации, ГАЗ-66, выставленный на площадке Bring А Trailer, оснащён системой подкачки колёс, электрической лебёдкой, самоблокирующими дифференциалами.

Напомним, осенью 2018 года этот же грузовик выставлялся на продажу, но с торгов был снят, так как владельца не устроила смехотворно низкая цена на "Шишигу". Отметим, что тогда ГАЗ-66 требовал ремонта.

Фото: www.bringatrailer.com
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#ГАЗ