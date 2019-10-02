Видео: встреча на перекрестке двух нарушителей ПДД привела к аварии

По печальной статистике ДПС, даже если один водитель пренебрегает правилами дорожного движения при проезде нерегулируемого перекрестка - это высокая вероятность аварии. Или знак "Уступите дорогу" не заметит, или не пропустит транспорт-помеху справа. А если в одно время в одном месте встречаются сразу два таких лихача, которые не видят на дороге никого, кроме себя - серьезного ДТП не избежать.

Кто же в первую очередь виноват в произошедшем на этом видео столкновении? С одной стороны, водитель черного Volkswagen Golf, выехавший на нерегулируемый перекресток с второстепенной дороги, безусловно должен был остановиться, как вкопанный, и пропустить едущие по главной дороге машины. С другой стороны, бесшабашный владелец синего Renault Logan тоже "хорош" - мчался по встречке, завершая обгон уже на перекрестке, хотя из-за ограниченного обзора и не видел всей картины.

То, что машины все же избегли прямого столкновения, можно считать удачей, а владельцу Renault теперь предстоит искать уехавшего с места ДТП водителя VW, чтобы вдвоем перечитать сборник ПДД, подумать о том, кто виноват и что делать.