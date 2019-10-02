ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента

В России строгие меры по контролю за алкогольной продукцией привели к снижению употребления спиртных напитков и увеличению продолжительности жизни. Об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник доклада Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты напоминают, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, была введена минимальная розничная цена на водку и другие спиртные напитки, внедрена система мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничена продажа алкоголя в вечернее время.

В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента. Отмечено и снижение смертности на 39 процентов у мужчин и на 36 процентов среди женщин. Уменьшилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.

Что же касается средней продолжительности жизни россиян, то в 2018 году она достигла исторического максимума: 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин, пишет РИА Новости.

Напомним, в сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя в заведениях, площадь залов в которых меньше 20 квадратных метров, и которые находятся в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях.