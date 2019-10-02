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02.10.2019 15:02
Рубрика: Общество

Врач назвала самые вредные продукты, которые нужно исключить из рациона

Текст: Руслан Мельников
Фото: artursfoto / istock Фото: artursfoto / istock
Фото: artursfoto / istock

Определенные виды продуктов желательно полностью исключить из рациона. Об этом в интервью RT рассказала терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.

В частности, она порекомендовала отказаться от употребления колбас и сосисок, а к фактору риска отнесла красное мясо и полуфабрикаты. Есть красное мясо Фатима Дзгоева посоветовала раз в неделю, но при этом отметила, что на мясо птицы это ограничение не распространяется. Также, по ее словам, вегетарианство не причинит вреда, если человек получает необходимое количество аминокислот.

Фото: iStock
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Эндокринолог посоветовала уменьшить потребление белого рафинированного сахара в суррогатной пище, однако отметила пользу сахара, содержащегося в натуральных продуктах. В качестве примера специалист привела олигосахариды в молочной продукции. Но при этом Фатима Дзгоева напомнила, что при употреблении молока нужно учитывать генетическую способность к его ферментации. А вот кисломолочные продукты перевариваются легче.

Врач также отметила, что жизнь сокращает излишнее употребление соли. А, например, яйца полезны для организма. Их можно есть ежедневно по одному яйцу, лучше сваренному всмятку. Также не следует отказываться от круп и правильно приготовленного хлеба, чтобы обеспечить организм витаминами группы В.

Самым оптимальным стилем питания (в простонародье - диета) для сохранения здоровья и красоты Фатима Дзгоева назвала средиземноморский.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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