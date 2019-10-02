"Звезда" Ким Чен Ына взяла Трампа на прицел

Сразу следует отметить, что пока по поводу сегодняшнего запуска остается определенная неясность. Известно, что сегодня в начале восьмого утра по местному времени КНДР произвела ракетный запуск, который состоялся из района морского побережья недалеко от города Вонсан, что на востоке Северной Кореи. Если в Южной Корее говорят пока только об одном запуске, то японцы, у которых технические средства наблюдения лучше корейских, сообщили, что запущены были две ракеты.

Так, если в Объединенном Комитете начальников штабов Вооруженных Сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК) заявили, что старт состоялся в 7.11 утра и зафиксирован был один запуск, то японцы утверждают, что первая ракета упала в воды Восточного (Японского) моря в 7.17 утра, а вторая - через десять минут после первой. При этом последняя упала в акваторию, которая входит в эксклюзивную экономическую зону Японии, никто не пострадал.

Сначала никаких иных подробностей по поводу дальности полета и возможных типов ракет не сообщалось, и среди экспертов возникли предположения, что КНДР снова испытала "сверхкрупные" реактивные системы залпового огня, которые в этом году задействовала уже десять раз в подобных стрельбах. Было высказано предположение, что таким образом КНДР отреагировала на официальный показ в составе южнокорейских ВВС новейших истребителей-невидимок пятого поколения F-35A, которые Сеул стал получать от США. Вчера в Южной Корее отмечали День создания Вооруженных сил, а президент РК Мун Чжэ Ин принял участие в торжественном параде на одной из военных баз, где был показан в том числе и F-35. До этого Пхеньян неоднократно критиковал Сеул за гонку вооружений и конкретно эти "невидимки", грозя не оставить их без ответа, потому данное объяснение выглядело логичным.

Однако вскоре южнокорейские военные, а также администрация президента РК сделали дополнительные заявления, сообщив подробности старта. Прослушав сообщение, специалисты заговорили уже совсем иначе, решив, что дело обстоит гораздо серьезнее, а старт скорее адресован США, а не Южной Корее.

В ОКНШ ВС РК по-прежнему сообщили только о запуске одной ракеты, но, как выяснилось, она поднялась на высоту в 910 км, пролетев 450 км. При этом местом старта было зафиксировано не побережье, а акватория недалеко от берега. То есть запуск был осуществлен, скорее всего, из подводного положения - либо со специальной затапливаемой платформы, либо с подводной лодки. Была также названа предположительная разновидность запущенной системы - это скорее всего твердотопливная баллистическая ракета средней дальности "Пуккыксон" (в переводе - "Полярная звезда").

После этих пояснений стала ясна и причина такого аномально высокого подъема ракеты. Запуск, как говорят специалисты, прошел "свечкой", когда по каким-то причинам нет необходимости либо возможности запускать ракету по обычной траектории, и тогда она летит почти вертикально, уходя вверх, но не вдаль.

По поводу "нормальной" дальности ракет "Пуккыксон" есть разные оценки. Диапазон ракет средней дальности варьируется. К таким ракетам относят системы, которые пролетают от 500 (или 1000) до 5500 км. У "Пуккыксона" есть несколько модификаций, а максимальную дальность обычно оценивают до 3500-4500 км. То есть при обычном запуске пришлось бы лететь над Японией, что привело бы к еще большему обострению обстановки, потому скорее всего ракету и запустили почти вертикально, из-за чего дальность оказалась "всего лишь" 450 км. Правда пока открытым остается вопрос в отношении второй ракеты, но скорее всего информацию по ней японцы дадут позже.

В любом случае запуск не РСЗО, даже "сверхкрупного калибра", но все-равно малой дальности, а ракеты средней дальности "Пуккыксона" дал совершенно иную базу для интерпретации мотивов действий Пхеньяна. Это куда более серьезный шаг и отражает готовность КНДР действовать более решительно, если не говорить "опасно".

Как отмечают эксперты в Сеуле, теперь очевидно, что основное послание направлено не Южной Корее, а США. Буквально вчера КНДР официально заявили, что пятого октября они с США проведут рабочие переговоры, о начале которых стороны не могли договориться несколько недель. Понятно, что запуск "Пуккыксона" сразу после заявления о возобновлении диалога не был случайностью. Скорее всего Ким Чен Ын пытается таким образом подтолкнуть президента США Дональда Трампа к более активным шагам по части возобновления саммитовой дипломатии с КНДР, а также заставить американского лидера быть более уступчивым.

Совсем скоро в США начнется предвыборная кампания, где Трамп будет бороться за право быть переизбранным на посту президента. Если же Ким произведет запуск и межконтинентальных ракет, не говоря уже о возобновлении ядерных испытаний, то это будет означать, что все слова Трампа о том, что он "устранил северокорейскую угрозу для США" оказались вымыслом. То есть Ким достаточно просто может поставить крест на очередных президентских амбициях Трампа, и обе стороны это понимают.

Правда тут есть другая опасность. Может быть, что Дональд Трамп среагирует гораздо острее, чем ожидает Ким, и сам пойдет на еще большее обострение ситуации вплоть до военных акций против Страны чучхе, если та продолжит пытаться запугивать своими ракетно-ядерными арсеналами. Либо Трамп действительно проиграет выборы, а к власти в США придут те, кто критически относится к заигрываниям американского лидера с "северокорейским диктатором". Потому для Ким Чен Ына, если этот анализ его поведения верен, важно давить "с умом" - доведя до состояния, когда Трамп согласится уступать, но не загоняя его в угол. Что из этого получится - покажут ближайшие дни, когда начнутся американо-северокорейские переговоры.

Правда может получиться так, что США "взбрыкнут", отложив в знак протеста контакты, намеченные на пятое октября. Все же запуск "Пуккыксона" однозначно говорит о том, что КНДР нарушила санкции Совета безопасности ООН. Если по поводу десяти предыдущих запусков в этом году можно было играться словами, указывая, что это ракеты малой дальности, то здесь все однозначно - это весьма серьезная баллистическая ракета, испытания которых ООН запретила Пхеньяну. Япония уже заявила, что КНДР нарушила резолюцию Совбеза ООН, а в Сеуле подчеркнули, что эти запуски "не способствуют нормализации ситуации накануне запланированных переговоров", а также выразили "глубокую озабоченность".

Если говорить с чисто военной точки зрения, то КНДР скорее всего пытается "довести до ума" ракету средней дальности подводного базирования. Уже известно, что КНДР строит крупные подводные лодки, где планирует разместить как раз эти самые "Пуккыксоны". Возможно, что сегодня был старт именно с реальной подлодки, а не с затапливаемой платформы. Если Северная Корея сможет ввести в строй субмарины с ракетами средней дальности, которые могут быть оснащены и ядерными боеголовками, то КНДР существенно увеличит свои возможности по нанесению ударов по территории США, Японии и иных стран. Подлодки куда сложнее отслеживать, чем обычные пусковые установки, что прекрасно понимают в Пхеньяне. Кроме того, все это может стать дополнительным козырем на переговорах с США.

Комментарий эксперта

По просьбе "Российской газеты" известный военный эксперт Владимир Хрусталев высказал свое мнение о том, что именно сегодня запустила КНДР и какие дополнительные военные возможности может получить Пхеньян.

"Пока рано делать детальные выводы. Точных траекторных данных нет, а также не опубликованы фотографии или видео с испытаний, но кое-что можно сказать определенно, - сказал эксперт в беседе с корреспондентом "РГ". - Ранее ракета аналогичного класса "Пуккыксон-1" имела расчетную максимальную дальность (при той же полезной нагрузке при испытаниях) при полете по нормальной траектории в 1200-1300 км. Если пересчитать первые полученные данные, то новая ракета вполне реалистично может летать на расстояния 2000-2500 км. Но это лишь предварительные оценки", - отметил Владимир Хрусталев.

По мнению специалиста, оснащение такими ракетами подводных лодок существенно усиливает военные возможности КНДР. "Во-первых, их военные получают ракету, которой могут эффективно и с разных позиций простреливать цели практически по всему региону, в том числе по траекториям, усложняющим противоракетную оборону.

Во-вторых, подводные лодки КНДР гипотетически начинают создавать угрозу не только для американских целей на острове Гуам, но и в теории могут дотянуться до целей на Гавайских островах.

В-третьих, такая ракета может размещаться как на подводных носителях, так и на наземных, причем адаптировать ракету к наземному пуску гораздо проще, чем сделать морской вариант сухопутного изделия. Это открывает дорогу для создания наземных ракетных комплексов на ее базе, что позволяет поднять их выживаемость за счет сокращенного времени нахождения на позиции перед пуском" - сказал Хрусталев.