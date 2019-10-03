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03.10.2019 17:10
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ снизил цены на Lada Largus "для экономных"

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Битопливный Lada Largus CNG почти сравнялся по цене с обычным автомобилем, работающим на бензине. Это стало возможно благодаря суммированию спецпредложений, которые начали работать в октябре.

Мало того, что на машину действует скидка по госпрограмме Ecogas, так и сам АвтоВАЗ в рамках акции "Осеннее предложение" сбросил от цены еще 50 тысяч рублей. С учетом дисконта за участие в корпоративных программах Trade-in или кредитования начальная стоимость битопливной версии достигает 674 900 рублей. В версии Cross CNG такой же универсал CNG стоит от 739 900 рублей, а в виде фургона - от 649 900.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Отметим, что с учетом всех спецпредложений обычный Lada Largus в комплектации Comfort (а именно в таком оснащении представлены на рынке версии CNG) стоит от 652 900 рублей. То есть всего 22 тысячи дороже. Такая же разница с кросс-универсалом и фургоном - они продаются по цене от 717 900 и 627 900 рублей соответственно.

Правда, в случае с однотопливными универсалом и фургоном потребитель может выбрать версии подешевле. АвтоВАЗ уточнил, что акции будут действовать в течение октября.

Напомним, с битопливным Largus покупатель экономит в любом случае. С версией CNG затраты на топливо должны снизиться в три раза. Этому способствуют и более доступные цены на метан, и сокращение расхода энергоресурсов.

Фото: www.garaz.cz
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Как утверждают на АвтоВАЗе, "использование установки с газобаллонным оборудованием на Largus CNG окупится через 11 579 км, еще задолго до первого ТО". Правда, неясно, какую исходную цену брали для расчетов в этом случае - стандартную или после применения всех акций.

По итогам первых 8 месяцев года Largus входит в топ-10 самых продаваемых моделей в России. Автомобиль разошелся тиражом в 27 826 экземпляров - это лишь на 499 машин хуже, чем годом ранее.

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#Lada