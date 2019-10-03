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03.10.2019 18:01
Рубрика: Дороги

Для строительства дорог привлекут частные деньги

Текст: Ольга Игнатова

По данным платформы "РОСИНФРА", в России сейчас реализуется 144 транспортных проекта в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), в которые инвестировано 2,3 трлн рублей. Из них 1,55 трлн - это частные деньги.

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Такие цифры прозвучали в ходе работы V Стратегического форума "Транспортная инфраструктура России", который входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса "РОСИНФРА", организаторами которого выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс.

По мнению председателя правления Национального центра ГЧП и председателя Совета директоров "Автодор-Инвест" Павла Селезнева, это говорит о том, что даже без магистрального плана с помощью ГЧП в России реализуется много транспортных проектов.

Первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов также отметил, что магистральный план не может обеспечить всех потребностей инфраструктуры, региональные проекты надо разрабатывать вне зависимости от него, и для этого нужны различные инструменты. При этом, по его словам, надо смотреть не на количество, а на качество - многие проекты существуют лишь на бумаге. Генеральный директор ДСК "Автобан" Алексей Андреев отметил высокие ожидания по новым проектам и упомянул о создании участков международного транспортного коридора Европа-Западный Китай.

Он считает, что проекту нужна дополнительная экспертиза и привлечение профильных компаний к обсуждениям, потому что иначе могут быть приняты решения, которые не будут интересны инвесторам и реальным участникам. В свою очередь Алафинов заверил его, что запланированы дополнительные обсуждения и корректировки. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун отметил, что комплексный план - это очень правильное начинание, а ГЧП - это правильный подход к развитию инфраструктуры в рамках этого плана.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Важно не забывать, что крупные проекты плана не должны заслонять региональную повестку", - добавил Корсун. В целом представители рынка, принимающие участие в дискуссиях, сошлись во мнении, что после некоторых донастроек, уже в следующем году количество проектов ГЧП, реализуемых в рамках магистрального плана, вырастет.

Одна из самых распространенных форм сотрудничества государства и бизнеса в транспортной отрасли -концессионные соглашения. Теперь на одно из них стало больше. На форуме подобное соглашение было подписано между ОАО "РЖД" и правительством Самарской области. Соглашение предполагает создание инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности особой экономической зоны "Тольятти". Объем инвестиций в реализацию проекта составит 0,9 млрд рублей.