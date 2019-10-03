Доминго подал в отставку с поста гендиректора Оперы Лос-Анджелеса

Легенда мировой оперной сцены Пласидо Доминго в среду подал в отставку с поста генерального директора Оперы Лос-Анджелеса (LA Opera) и снялся со всех будущих спектаклей в ней. Это произошло после многочисленных заявлений от женщин, которые утверждают, что легендарный тенор сексуально преследовал их во время выступлений по всей стране на протяжении нескольких десятилетий.

Уход Доминго из LA Opera поднимает вопросы о его будущей карьере в Соединенных Штатах, где он был отстранен от должности или снялся со всех запланированных выступлений с тех пор, как обвинения были впервые опубликованы в прошлом месяце в расследовании The Associated Press.

В заявлении Доминго говорится, что его способность продолжать работу в Лос-Анджелесской опере была "скомпрометирована" обвинениями против него. "Я очень трепетно отношусь к Лос-Анджелесской опере и считаю свою работу по ее созданию и развитию одним из самых важных моих наследий", - сказал 78-летний Доминго, который помог основать компанию в 1980-х годах и повысить ее международный авторитет.

"Однако недавние обвинения, выдвинутые против меня в прессе, создали атмосферу, в которой моя способность служить этой компании, которую я так люблю, была поставлена под угрозу", - сказал Доминго, добавив, что он продолжит работать, чтобы очистить свое имя. По его словам, он решил, что в интересах LA Opera и его самого уйти в отставку с поста генерального директора и отказаться от будущих запланированных выступлений в ней. Доминго должен был исполнить главную партию в шести спектаклях "Роберто Деверо" в феврале и марте будущего года.

Доминго ушел в отставку через неделю после того, руководство Метрополитен-опера в Нью-Йорке сообщило, что певец не выйдет на сцену в премьере сезона "Макбет". Три другие компании - Оркестр Филадельфии, Опера Сан-Франциско и Опера Далласа - уже сняли Доминго с предстоящих выступлений после разоблачений AP, в которых подробно изложены многочисленные обвинения в притеснениях и его разнообразных неблаговидных проступках.

Многие обвинители заявили, что Доминго пытался заставить их вступать в сексуальные отношения, а иногда наказывал их профессионально, если они его отвергали. Доминго категорически отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны. Он назвал претензии "во многих отношениях просто неверными".

В течение многих лет Доминго считался самой прибыльной звездой оперного мира, благодаря своей знаменитости способной принести большие доходы в эпоху сокращающихся продаж билетов. Со временем он также расширил свои обязанности, став плодовитым режиссером и влиятельным администратором в качестве генерального директора двух крупных американских компаний, сначала в Вашингтонской опере, а затем в Лос-Анджелесской опере. В ней он стал художественным руководителем в 2000 году, а спустя три года - генеральным директором.

Кристофер Кельш, президент и исполнительный директор LA Opera, поблагодарил Доминго за "его неоценимую роль в создании компании и десятилетия службы на ее благо". Он отметил, что независимое расследование, которое LA Opera начала в отношении предполагаемого проступка Доминго, "продолжится до его разрешения".

Временные рамки для расследования, которым руководит Дебра Вонг Янг, бывший адвокат и судья Верховного суда округа Лос-Анджелес, а ныне партнер крупной юридической фирмы, пока не определены.

Совет директоров LA Opera со своей стороны поблагодарил Доминго за его вклад в развитие оперного искусства в отдельном заявлении в среду, в котором не упоминались обвинения или продолжающееся расследование его предполагаемого непристойного поведения.

"Вклад Пласидо Доминго в культурную жизнь Лос-Анджелеса был беспрецедентным и глубоким, - говорится в заявлении. - Мы благодарим Пласидо за популяризацию оперы в сознании жителей Лос-Анджелеса и глубоко благодарны за его вдохновение и преданность нашему институту и нашему сообществу".

Обвинения в адрес Пласидо Доминго также расследуется Американской гильдией музыкальных артистов, профсоюзом, представляющим многих оперных работников, руководство которой заявило АР, что надеется завершить расследование примерно через два месяца.

По крайней мере, до конца года карьера Доминго будет сосредоточена в Европе, где обвинения в домогательстве не повредили ему профессионально. Его приветствовали овациями на августовских концертах в Австрии, вскоре после того, как появились обвинения.

Ни одно из предстоящих выступлений Доминго в Европе не было отменено. У него большой осенний тур, включающий оперы и концерты в Швейцарии, России, Австрии, Германии, Испании, Италии и Польше.