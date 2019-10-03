Финалисты конкурса "Учитель года" - о воспитании, чатах и "домашке"

Это заключительное и решающее испытание всероссийского конкурса. Именно по его итогам определится абсолютный победитель. Тема беседы? "Воспитание в школе в условиях современных вызовов". И здесь молодые учителя действительно могли развернуться: порассуждать и о новых технологиях, и о вечных ценностях. О том, как помочь ребенку не "утонуть" в информационном море. Разговор получился действительно серьезным и вместе с тем - доверительным, живым.
- Могу сказать: я никогда не любила тех, кто зациклен только на получении пятерок-пятерок-пятерок, - рассказала Ольга Васильева. - Всегда выделяла в классе всерьез чем-то увлеченных ребят. Пускай он не успевает по русскому языку, но может всех "заразить" биологией. И чем больше таких положительных лидеров в классе, тем интереснее работать.
- Что такое воспитание? Человек может быть умным, образованным, но абсолютно не осознающим того, кто он, - рассуждает учитель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили. - Именно сейчас мы начали понимать, что надо что-то с этим делать. Появилось Российское движение школьников. Постепенно мы начинаем возвращаться к тому, что нужно работать всем вместе. Сегодня мы говорим о воспитании как об основе человеческой личности и гражданина.
Лариса откровенно признается, что не терпит обмана. Поймает ученика на списывании - честно поставит "двойку".
Но если старался и сам сделал домашнюю работу - пусть даже получилось слабенько, - поможет "дотянуть" ребенка до положительной отметки.
Как выстраивать отношения с родителями? Здесь участники тоже делились личным опытом.
- На первом родительском собрании я признался - доступен 24 часа в сутки. Если что-то случилось, отвечу в любое время. Но дорогие родители, давайте любить и уважать друг друга. И понимать, что после 9 вечера даже у учителя должно быть личное время, - рассуждает учитель географии из подмосковного Подольска Павел Красновид. - Мы понимаем: мамы и папы очень загружены. На собрание в школу их порой сложно "заманить". Поэтому, конечно, пользуемся мессенджерами.
Чему ученик может научить учителя? К примеру, Наиль Мирсаитов научился доверять детям - их личному выбору.
Вероника Романова из Саратова - подавать знания под нетрадиционным, интересным "соусом".
- Первый урок в восьмом классе. Рассказываю о том, какая великолепная наука - химия. И вдруг меня прерывает ученик: "А у меня нет учебника". Казалось бы, я им - о фундаментальном. А они мне - о таких "обычных" вещах. И тут я поняла, что нужно не вещать с высокой трибуны, а сделать достижения науки увлекательными, понятными, необходимыми детям, - считает Вероника Романова.
Собянин наградил 40 лучших педагогов Москвы
Накануне Дня учителя мэр Москвы Сергей Собянин присвоил почетные звания 40 педагогам столичных школ. В числе лауреатов - преподаватели иностранных языков, литературы, химии, биологии и других предметов.
Памятные нагрудные знаки "Заслуженный учитель Москвы" традиционно вручали в Белом зале мэрии. "Я всегда с трепетом вспоминаю всех своих педагогов, - сказал Собянин. - И первую учительницу, и тех, кто уже в старших классах дал путевку в жизнь". Впрочем, сейчас в школе работать сложнее - задачи несколько другие, отметил Собянин. "Раньше устройство в жизни было гарантировано, - заметил глава города, вспоминая время СССР. - Сейчас же многое зависит от даровитости и умений каждого ученика, и задача учителей - раскрыть детские таланты". Успехи столичных школьников на олимпиадах разного уровня подтверждают, что это отлично получается у сегодняшних преподавателей, подчеркнул Собянин.
Работа в современной московской школе - действительно не самая простая, но зато интересная, считают сами участники церемонии. "Этому способствует техническое переоснащение, - полагает учитель русского и литературы школы №1811 в Восточном Измайлове Ирина Бродова. - "Московская электронная школа", новая мультимедийная платформа для уроков - самый яркий пример". Переход на такую форму логичен, ведь нынешние школьники - дети цифрового века, добавила замдиректора школы №1518 Ольга Полякова. "Планшет для них привычнее обычной доски", - говорит заслуженный учитель.