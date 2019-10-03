Финалисты конкурса "Учитель года" - о воспитании, чатах и "домашке"

Суперфиналисты конкурса "Учитель года России-2019" получили уникальную возможность поговорить и даже в чем-то поспорить с министром просвещения Ольгой Васильевой. Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Это заключительное и решающее испытание всероссийского конкурса. Именно по его итогам определится абсолютный победитель. Тема беседы? "Воспитание в школе в условиях современных вызовов". И здесь молодые учителя действительно могли развернуться: порассуждать и о новых технологиях, и о вечных ценностях. О том, как помочь ребенку не "утонуть" в информационном море. Разговор получился действительно серьезным и вместе с тем - доверительным, живым.

- Могу сказать: я никогда не любила тех, кто зациклен только на получении пятерок-пятерок-пятерок, - рассказала Ольга Васильева. - Всегда выделяла в классе всерьез чем-то увлеченных ребят. Пускай он не успевает по русскому языку, но может всех "заразить" биологией. И чем больше таких положительных лидеров в классе, тем интереснее работать.

- Что такое воспитание? Человек может быть умным, образованным, но абсолютно не осознающим того, кто он, - рассуждает учитель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили. - Именно сейчас мы начали понимать, что надо что-то с этим делать. Появилось Российское движение школьников. Постепенно мы начинаем возвращаться к тому, что нужно работать всем вместе. Сегодня мы говорим о воспитании как об основе человеческой личности и гражданина.

Лариса откровенно признается, что не терпит обмана. Поймает ученика на списывании - честно поставит "двойку".

Но если старался и сам сделал домашнюю работу - пусть даже получилось слабенько, - поможет "дотянуть" ребенка до положительной отметки.

Как выстраивать отношения с родителями? Здесь участники тоже делились личным опытом.

- На первом родительском собрании я признался - доступен 24 часа в сутки. Если что-то случилось, отвечу в любое время. Но дорогие родители, давайте любить и уважать друг друга. И понимать, что после 9 вечера даже у учителя должно быть личное время, - рассуждает учитель географии из подмосковного Подольска Павел Красновид. - Мы понимаем: мамы и папы очень загружены. На собрание в школу их порой сложно "заманить". Поэтому, конечно, пользуемся мессенджерами.

Списываешь? Значит, честно заработал "двойку"

Чему ученик может научить учителя? К примеру, Наиль Мирсаитов научился доверять детям - их личному выбору.

Вероника Романова из Саратова - подавать знания под нетрадиционным, интересным "соусом".

- Первый урок в восьмом классе. Рассказываю о том, какая великолепная наука - химия. И вдруг меня прерывает ученик: "А у меня нет учебника". Казалось бы, я им - о фундаментальном. А они мне - о таких "обычных" вещах. И тут я поняла, что нужно не вещать с высокой трибуны, а сделать достижения науки увлекательными, понятными, необходимыми детям, - считает Вероника Романова.