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03.10.2019 22:29
Рубрика: Общество

Час министра

Финалисты конкурса "Учитель года" - о воспитании, чатах и "домашке"
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Столичный выпуск № 223(7981)
За что ставить "двойку"? Зачем оставаться на связи с родителями в режиме "24/7"? Чему школьник может научить учителя? Пять суперфиналистов конкурса "Учитель года России-2019" - Лариса Арачашвили, Павел Красновид, Марина Зезкова, Наиль Мирсаитов и Вероника Романова - получили уникальную возможность поговорить и даже в чем-то поспорить с министром просвещения Ольгой Васильевой.
Суперфиналисты конкурса "Учитель года России-2019" получили уникальную возможность поговорить и даже в чем-то поспорить с министром просвещения Ольгой Васильевой. Фото: Пресс-служба Минпросвещения России Суперфиналисты конкурса "Учитель года России-2019" получили уникальную возможность поговорить и даже в чем-то поспорить с министром просвещения Ольгой Васильевой. Фото: Пресс-служба Минпросвещения России
Суперфиналисты конкурса "Учитель года России-2019" получили уникальную возможность поговорить и даже в чем-то поспорить с министром просвещения Ольгой Васильевой. Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Это заключительное и решающее испытание всероссийского конкурса. Именно по его итогам определится абсолютный победитель. Тема беседы? "Воспитание в школе в условиях современных вызовов". И здесь молодые учителя действительно могли развернуться: порассуждать и о новых технологиях, и о вечных ценностях. О том, как помочь ребенку не "утонуть" в информационном море. Разговор получился действительно серьезным и вместе с тем - доверительным, живым.

Фото: iStock
Школьник придумал свой электронный дневник в соцсети

- Могу сказать: я никогда не любила тех, кто зациклен только на получении пятерок-пятерок-пятерок, - рассказала Ольга Васильева. - Всегда выделяла в классе всерьез чем-то увлеченных ребят. Пускай он не успевает по русскому языку, но может всех "заразить" биологией. И чем больше таких положительных лидеров в классе, тем интереснее работать.

- Что такое воспитание? Человек может быть умным, образованным, но абсолютно не осознающим того, кто он, - рассуждает учитель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили. - Именно сейчас мы начали понимать, что надо что-то с этим делать. Появилось Российское движение школьников. Постепенно мы начинаем возвращаться к тому, что нужно работать всем вместе. Сегодня мы говорим о воспитании как об основе человеческой личности и гражданина.

Лариса откровенно признается, что не терпит обмана. Поймает ученика на списывании - честно поставит "двойку".

Но если старался и сам сделал домашнюю работу - пусть даже получилось слабенько, - поможет "дотянуть" ребенка до положительной отметки.

Фото: Михаил Синицын.
В "РГ" обсудили, как защитить права учителя, ребенка и родителя

Как выстраивать отношения с родителями? Здесь участники тоже делились личным опытом.

- На первом родительском собрании я признался - доступен 24 часа в сутки. Если что-то случилось, отвечу в любое время. Но дорогие родители, давайте любить и уважать друг друга. И понимать, что после 9 вечера даже у учителя должно быть личное время, - рассуждает учитель географии из подмосковного Подольска Павел Красновид. - Мы понимаем: мамы и папы очень загружены. На собрание в школу их порой сложно "заманить". Поэтому, конечно, пользуемся мессенджерами.

Списываешь? Значит, честно заработал "двойку"

Чему ученик может научить учителя? К примеру, Наиль Мирсаитов научился доверять детям - их личному выбору.

Вероника Романова из Саратова - подавать знания под нетрадиционным, интересным "соусом".

- Первый урок в восьмом классе. Рассказываю о том, какая великолепная наука - химия. И вдруг меня прерывает ученик: "А у меня нет учебника". Казалось бы, я им - о фундаментальном. А они мне - о таких "обычных" вещах. И тут я поняла, что нужно не вещать с высокой трибуны, а сделать достижения науки увлекательными, понятными, необходимыми детям, - считает Вероника Романова.

Собянин наградил 40 лучших педагогов Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Накануне Дня учителя мэр Москвы Сергей Собянин присвоил почетные звания 40 педагогам столичных школ. В числе лауреатов - преподаватели иностранных языков, литературы, химии, биологии и других предметов.

Фото: Михаил Синицын.
В "РГ" обсудили, как защитить права учителя, ребенка и родителя

Памятные нагрудные знаки "Заслуженный учитель Москвы" традиционно вручали в Белом зале мэрии. "Я всегда с трепетом вспоминаю всех своих педагогов, - сказал Собянин. - И первую учительницу, и тех, кто уже в старших классах дал путевку в жизнь". Впрочем, сейчас в школе работать сложнее - задачи несколько другие, отметил Собянин. "Раньше устройство в жизни было гарантировано, - заметил глава города, вспоминая время СССР. - Сейчас же многое зависит от даровитости и умений каждого ученика, и задача учителей - раскрыть детские таланты". Успехи столичных школьников на олимпиадах разного уровня подтверждают, что это отлично получается у сегодняшних преподавателей, подчеркнул Собянин.

Работа в современной московской школе - действительно не самая простая, но зато интересная, считают сами участники церемонии. "Этому способствует техническое переоснащение, - полагает учитель русского и литературы школы №1811 в Восточном Измайлове Ирина Бродова. - "Московская электронная школа", новая мультимедийная платформа для уроков - самый яркий пример". Переход на такую форму логичен, ведь нынешние школьники - дети цифрового века, добавила замдиректора школы №1518 Ольга Полякова. "Планшет для них привычнее обычной доски", - говорит заслуженный учитель.

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