Фондовый рынок США обрушился из-за неопределенности

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Американский промышленный индекс Dow Jones упал почти на 494 пунктов (около двух процентов), S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний, снизился на 1,8 процента. Падение Nasdaq составило 1,6 процента.

По мнению экспертов, произошедшее связано с опасениями вокруг возможного замедления американской экономики, а также с неопределенностью в торговой сфере. Предприятия просто сокращают производство.

Напомним, в прошлом году началась торговая война между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на товары из КНР. Пекин ответил зеркальными мерами. Впоследствии обе стороны не раз пытались заключить сделку, однако эти попытки оказались безуспешными.