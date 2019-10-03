ГАИ и прокуратура дали водителям сутки на снятие незаконной тонировки

Сотрудники ГИБДД, оформляя штраф за излишнюю тонировку автомобиля, могут оформить и требование устранить ее. Но должны при этом предусмотреть реальные сроки исполнения таких требований. Например, сутки.

Такой вывод можно сделать из ответов Генеральной прокуратуры и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, направленных в ответ на запрос председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Требование удалить тонировку прямо на месте, при выявлении нарушения не совсем законно

Объясним ситуацию. За излишнюю тонировку у нас по Кодексу об административных правонарушениях положен штраф в размере 500 рублей в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5. Как правило, согласившись на подобное решение вопроса, водитель не спешит устранять причину нарушения. Поэтому образовалась следующая практика: водителю не только выписывают постановление, но и требование прекращения противоправных действий. Причем, как правило, если водитель не снял тонировку, то его уже на следующие сутки могут привлечь за неисполнение законного требования сотрудника полиции. А это уже совсем другое наказание. Согласно части 1 статьи 19.3 невыполнение такого требования влечет за собой штраф от 500 до тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

И ведь такие водители попадаются. Правда, сроки им назначаются щадящие, например, сутки ареста. Как следует из ответов Генпрокуратуры и Госавтоинспекции, такие действия вполне правомерны согласно закону о полиции.

Согласился с этим в своем ответе на запрос депутата и глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. Выдача должностными лицами Госавтоинспекции водителям требований о прекращении противоправных действий не противоречит законодательству, - указывает он в своем ответе. Однако, по мнению Госавтоинспекции, требования по удалению со стекол тонировочной пленки должно быть оформлено в письменном виде и содержать разумный срок - не менее суток, - в течение которого это требование необходимо выполнить.

Таким образом получается, что требование удалить тонировку прямо на месте, при выявлении нарушения - не совсем законно. Если водитель смог это сделать - молодец. Но зачастую пленка нанесена настолько профессиональными средствами, что даже подцепить ее за край не получится. Особенно этим грешат автомобили, которые только что ввезли с азиатского рынка. Например, из Южной Кореи или Китая. Удаление пленки на них требует использования профессионального оборудования.