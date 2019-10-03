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03.10.2019 23:44
Рубрика: Спорт

Гончаренко: Иногда нам стоит играть более умно

Текст: Максим Домчев
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Эспаньола" в Лиге Европы отметил, что его команда играла слишком эмоционально, а судьбу матча решил один эпизод.

Виктор Гончаренко отметил, что ему трудно принять такой результат матча, однако в футболе часто случается, что побеждает не тот, кто создает больше моментов.

Фото: AP.
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"Когда ты имеешь преимущество в еврокубковом матче, надо забивать, а мы играем в большей степени эмоционально. Иногда нам стоит играть более умно, - считает главный тренер ЦСКА. - Наверное, мы будем так делать после того, как пройдем через подобные игры. В современном футболе разницу между победой и поражением делает одна передача, одна подача. Игра может качнуться как в сторону победы, так и в сторону поражения".

По мнению Гончаренко, разница в матчах РПЛ и еврокубков ощущается. Если в российском футболе команда научилась дожимать соперника, то в еврокубках иногда бывает только один момент, который нужно реализовывать, но пока это не получается.

Ключевым моментом матча Гончаренко назвал первый гол. Однако главный тренер ЦСКА не стал критиковать никого из игроков.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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"Гогуа мог лучше сыграть при выходе один на один. Но у него карьера со взлетами и падениями, он пришел к нам из "Тамбова" и сегодня вышел в таком ответственном матче… Он играл в обороне глубже, чем Дивеев. Но это не критика, он много пропустил и еще не до конца понимает наши действия в защите. Надо просто продолжать с ним работать", - сказал он.

По словам Гончаренко, замена Дивеева в перерыве была вызвана травмой футболиста. Также повреждение получил и Магнуссон.

"Завтра мы оценим их состояние и поймем, насколько серьезные повреждения и смогут ли они сыграть", - сказал он.

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