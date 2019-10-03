Как Куба переживает блокаду США

Политическая сознательность населения Кубы удивительна. В любом месте, где говорящий по-испански иностранец, так или иначе, обречен на продолжительный разговор с кубинцами, диалог буквально спустя пару фраз переходит на разъяснение приезжему сути американской блокады против Острова Свободы. Причем приводятся весьма точные детали, которые подтверждаются конкретными цифрами, а также проводится краткий экскурс в историю беспрецедентного давления Вашингтона на Гавану.

А вспомнить здесь действительно есть что. Ведь практически сразу после победы революции на Кубе, как только в США поняли, что новым правительством вряд ли получится управлять как предыдущими, проблемы со стороны могущественного соседа посыпались на остров одна за другой. Самое удивительное, но за 60 лет самых изощренных ограничений и безуспешных попыток свергнуть ненавистный режим американцы не поняли одного - такой подход не работает в том случае, когда в стране господствует идеология, доступная и понятная большинству, а ее населению по-прежнему есть, что терять.

Из разговоров с простыми кубинцами можно сделать и еще одно удивительное умозаключение. Любые нападки со стороны США, вроде недавнего ужесточения блокады острова, тут воспринимаются однозначно - это преступный и вопиющий акт агрессии против всей Кубы. В отличие от той же соседней Венесуэлы, где американцы стараются, пусть и безуспешно, сделать все, чтобы показать, что все вводимые ими санкции персонифицированы и направлены лишь против неугодного им правительства. Здесь же ситуация совершенно другая - индивидуальные санкции против кубинского руководства были введены лишь недавно. Так, на прошлой неделе под ограничения со стороны США попал Рауль Кастро и члены его семьи. Сама же американская блокада Кубы действительно больно бьет непосредственно по всей стране без исключения. Более того, властям успешно удается доходчиво объяснять населению, что происходит это не из-за нелюбви американцев к правительству, а просто из-за такого империалистического и шовинистского отношения к стране, которая не побоялась проявить самостоятельность в том регионе, где-то это традиционно не принято.

В качестве одного из последних примеров - появившиеся по всему городу плакаты, на которых улыбающиеся кубинские школьники говорят, что не понимают агрессии против кубинских школ. Рядом же в углу вспоминается пресловутый закон Хелмса-Бертона, кодифицировавший американскую блокаду Кубы, а фоном к этой композиции служат страницы с напечатанным текстов этого самого документа. Подробности уже содержатся в местной прессе. Агентство Prensa Latina со ссылкой на правительство объясняет, что из-за блокады снижается уровень образования в стране. Торговое эмбарго не позволяет закупать за рубежом необходимую технику. Например, университет Санкти Спиритус не смог приобрести 20 пишущих машинок Smart Brailler для незрячих студентов. Многие кубинские профессоры не могут принимать участие в научных конференциях в США.

Такие объяснения понятны кубинцам, практически с любым из них можно обсудить эту непростую ситуацию. Они с удовольствием расскажут и о причинах перебоев с бензином. Объяснят, что из-за наложенного США запрета на заход кораблей в кубинские порты попросту не позволяет обеспечить стабильные поставки топлива. Ведь американская демократия и капитализм таковы, что позволяют чего-то добиваться, когда ты строго соблюдаешь установленные правила игры и не перечишь им. Вот и получается, что бензин на остров попросту отказываются везти. Ситуация резко усугубилась после того, как санкции США были введены в отношении венесуэльского нефтяного госконцерна PDVSA - теперь эта компания тоже не может найти танкеры для перевозки топлива и помочь ставшей уже братской Кубе.

Если задать несколько уточняющих вопросов и высказать свое категорическое возмущение "действиями империалистов", можно будет узнать, например, где в городе очереди на заправку меньше. "Сарафанное радио" тут по-прежнему крайне развито. Оно-то и заменяет местным жителям социальные сети, которые на Кубе не так популярны. В прессе пишут о том, что шесть миллионов кубинцев имеют доступ к интернету, но понятно, что речь не о постоянном доступе, а временном - для этого надо купить специальную карточку и прийти в специальное место, где есть беспроводная сеть Wi-Fi. Мобильный интернет уже появился, но пока еще не столь развит из-за высокой стоимости (из шести миллионов абонентов доступ к мобильному 3G-интернету есть только у двух миллионов). Опять же ответственность возлагается на американское эмбарго - из-за него единственный оператор сотовых сетей на Кубе - компания Etecsa не может приобрести необходимое оборудование. Оценены и потери компании - 60 миллионов долларов.

В целом же после ужесточения американским президентом Дональдом Трампом санкционного давления на Кубу - с марта 2018 по апрель 2019 года - бюджет Острова Свободы недополучил почти 4,5 миллиарда долларов. А за 60 лет блокады эта цифра подбирается к одному миллиарду долларов.

А ведь в 2016 году казалось, что эта ситуация может измениться. Тогда на Кубу с историческим визитом прилетел предыдущий президент США Барак Обама. Заговорили о потеплении в отношениях. Пожалуй, самым знаковым событием стало снятие запрета круизным лайнерам заходить в кубинские порты. С тех пор регулярно курсирующие по Карибам огромные туристические корабли стали регулярными гостями в кубинских портах. Причем не только в Гаване. Заходили они в Сантьяго-де-Куба и в Сьенфуэгос. Туристы с удовольствием гуляли по колониальным улочкам и тратили огромные суммы. Ведь цены здесь отнюдь не низкие. Тот же мохито в ставшем хрестоматийным после регулярных посещений Эрнестом Хемингуэем баре Бодегита стоит пять долларов. Но вот вместе с агрессивными шагами администрации Трампа новый регулярный поток туристов прекратился. Это не значит, что туристов нет. Их очень много. Но ежедневные группы по 3 тысячи человек больше сюда не приезжают. По подсчетам властей, лишь государственный туристический сектор потерял около 80 миллионов долларов. Сколько потеряли частники - сказать сложно. Но то, как они сбрасывают цены, говорит о том, что переживают не лучшие времена. Раньше поездка на знаменитых розовых кабриолетах 50-х годов обходилась минимум 50 долларов в час. Теперь это 30 долларов, а если хорошо поторговаться - 20.

Но все эти переживания тут же сглаживаются кубинским отношением к жизни и возникающим сложностям. Ведь это люди, которые никогда не унывают. Как бы сложно ни было, хорошее настроение их, казалось бы, не покидает. А замечать это начинаешь тут же. Разговаривая о блокаде, экономических трудностях скоро осознаешь, что эта тема не очень-то собеседника интересует. Он уже сразу обозначил свою позицию по этому вопросу, обозначил свои доводы, продемонстрировал, что и дальше может аргументировано вести беседу, но хотел бы поговорить о чем-то другом. И эта тема моментально находится. Сигары, ром, пляжи, танцы - во многом экзотические для нас вещи, которые здесь являются будничными. И тут кубинцы полностью раскрываются, подтверждая, что они очень жизнерадостные люди, которые умеют радоваться даже малому. А ведь пляжи, солнце, лазурное море и ром с сигарами у них не отнимет никакой Дональд Трамп со своими санкциями. 60 лет американской блокады - наглядное тому подтверждение.