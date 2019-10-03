Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко

Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.

"Друзья, приношу извинения, за то, что не сдержал эмоции, но долго терпел выпады Сани", - написал он у себя в Instagram. Кокляев также заверил, что рассечение до поединка заживет.

Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев повздорили в одном из ресторанов в Москве, когда встретились друг с другом во время интервью перед поединком, который состоится 9 ноября в Москве. В ходе конфликта спортсмены обменялись бросками кепкой, в результате чего у Кокляева была рассечена бровь.