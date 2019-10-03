Медведев поддержал идеи Госдумы на тему проекта бюджета

Председатель правительства Дмитрий Медведев поддержал инициативы депутатов Госдумы, касающиеся проекта нового бюджета. В том числе - на тему необходимости эффективного использования бюджетных средств. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с премьер-министром РФ.

Рабочая встреча состоялась поздно вечером и, по словам Володина, прошла результативно. Дмитрий Медведев поддержал инициативы, высказанные представителями фракций на думском Совете.

- В том числе, на тему необходимости эффективности использования бюджетного рубля - с целью обеспечения перечисления бюджетных средств в регионы уже в январе следующего года, - уточнил Вячеслав Володин. - Депутаты совместно с правительством и профильными министерствами подготовят поправки, чтобы выйти на решение этого вопроса.

Ранее председатель ГД объяснял, что деньги обычно доходят до регионов в июне. А с учетом того, что конкурсные процедуры занимают до двух месяцев, многие процессы в стране тормозятся - например, строительство и ремонт дорог.

Премьер-министр также разделяет подходы фракций по сокращению разницы между наиболее и наименее бюджетно-обеспеченными регионами, продолжил Володин. Кроме того, были поддержаны идеи о необходимости реализации инвестиционных программ в регионах через государственно-частное партнерство.

Председатель правительства, продолжил спикер ГД, дал поручение министерству финансов об изыскании дополнительных средств на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий в двукратном объеме от изначально запланированного.

Напомним, что по итогам состоявшегося второго октября Совета ГД были приняты решения о приоритетах при обсуждении проекта бюджета. Первое чтение основного финдокумента намечено на 23 октября. Как сообщил после заседания Вячеслав Володин, в рамках рассмотрения проекта в первом чтении депутаты зафиксируют ряд актуальных вопросов в постановлении. Речь идет как раз о тех темах, которые спикер обсуждал на встрече с Медведевым.