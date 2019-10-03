Минфин Великобритании облили искусственной кровью

Лондонские активисты облили здание министерства финансов Великобритании искусственной кровью. Таким образом протестующие хотели призвать власти к более решительным действиям по защите окружающей среды.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на зарубежные СМИ, активисты разлили 1800 литров жидкости с помощью пожарной машины. В результате полиция арестовала четверых человек.

Ранее шведская активистка Грета Тунберг выступила в ООН с эмоциональным заявлением об изменении климата. Она подчеркнула, что пока главы государств обсуждают на Генассамблее деньги и экономический рост, люди умирают, целые экосистемы гибнут, а мир оказывается на грани массового вымирания.