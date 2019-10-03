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03.10.2019 10:23
Рубрика: Промышленность

Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей

Текст: Ольга Игнатова
Для автомобилей старше трех лет утилизационный сбор могут оставить на прежнем уровне. Как сообщает газета "Ведомости", соответствующее постановление подготовил Минпромторг России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О повышении ставок утилизационного сбора стало известно в середине сентября. Повышение запланировано с 1 января 2020 года. По предварительным расчетам, в среднем ставки могут вырасти на 80 процентов, а в легковом сегменте - на 110 процентов. Это, по данным экспертов, может привести к удорожанию стоимости автомобилей на 2-4 процента.

Фото: iStock
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Ввели утильсбор в 2012 году как компенсацию снижения ввозных пошлин на автомобили после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам предоставляют взамен промышленные субсидии. Компенсация происходит автоматически при каждом увеличении сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65 процентов. В 2018 году с 1 апреля его еще раз повысили в среднем на 15 процентов, но по некоторым позициям рост достиг 90 процентов.

"Платят утилизационный сбор все производители, а также те, кто ввозит автомобили по импорту, - пояснил "Российской газете" известный автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. - Соответственно, если производитель платит, то ему эти деньги компенсируют из бюджета, но не сразу, а в промежутке от трех до шести месяцев".

Эксперт отмечает, что машины, которые производятся в России отечественными или зарубежными брендами, если и подорожают, то незначительно. А вот импортные автомобили могут вырасти в цены пропорционально росту утилизационного сбора. "Если, условно говоря, на 50 тысяч вырастет утильсбор, то на столько же повысятся и цены на импортные автомобили",- говорит Моржаретто.