Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей

О повышении ставок утилизационного сбора стало известно в середине сентября. Повышение запланировано с 1 января 2020 года. По предварительным расчетам, в среднем ставки могут вырасти на 80 процентов, а в легковом сегменте - на 110 процентов. Это, по данным экспертов, может привести к удорожанию стоимости автомобилей на 2-4 процента.

Ввели утильсбор в 2012 году как компенсацию снижения ввозных пошлин на автомобили после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам предоставляют взамен промышленные субсидии. Компенсация происходит автоматически при каждом увеличении сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65 процентов. В 2018 году с 1 апреля его еще раз повысили в среднем на 15 процентов, но по некоторым позициям рост достиг 90 процентов.

"Платят утилизационный сбор все производители, а также те, кто ввозит автомобили по импорту, - пояснил "Российской газете" известный автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. - Соответственно, если производитель платит, то ему эти деньги компенсируют из бюджета, но не сразу, а в промежутке от трех до шести месяцев".

Эксперт отмечает, что машины, которые производятся в России отечественными или зарубежными брендами, если и подорожают, то незначительно. А вот импортные автомобили могут вырасти в цены пропорционально росту утилизационного сбора. "Если, условно говоря, на 50 тысяч вырастет утильсбор, то на столько же повысятся и цены на импортные автомобили",- говорит Моржаретто.