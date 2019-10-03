"Мисс Москва" потребовала у бывшего короля Малайзии свыше 700 млн рублей

Россиянка Оксана Воеводина, в 2015 году победившая на конкурсе "Мисс Москва", после развода с экс-королем Малайзии султаном Келантаном Мухаммадом V потребовала от него более 700 миллионов рублей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Модель просит у бывшего мужа квартиру в Москве стоимостью 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 640 млн и еще 1,9 млн ежемесячно на содержание их общего сына Леона.

В свою очередь султан выразил удивление запросами Воеводиной. "За кого она меня принимает, за Билла Гейтса?" - отреагировал он.

Официально пара поженилась в ноябре прошлого года, в мае у них родился сын, а в июле супруги развелись, после чего бывший король отказался от сына. До этого Мухаммад V ради женитьбы на Воеводиной оставил трон.